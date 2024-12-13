升學就業︱凱悅酒店推行學生實習計劃　助青年提供技能增加就業機會

▲ 完成 DIP 計劃的的參與者都作出正面回饋。

凱悅酒店Diversity Immersion Program（DIP）已於香港舉辦第四屆，並於新加坡舉辦第二屆。該計劃今年共有14位學生參與，重點關注來自不同背景的學生，包括來自兩地大學的少數族裔和 LGBTQ+學生。

該計劃的招募流程為凱悅酒店集團聯同宏利（ Manulife）及 Herbert Smith Freehills 共同努力的成果，旨在涵蓋廣泛的機構和學生群體。入選的參與者不僅透過該計劃獲得寶貴的經驗，更為公司推動培育包容文化的承諾。

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提供酒店金融法律培訓

凱悅酒店集團亞太區高級人力資源副總裁張翼表示，凱悅、宏利和Herbert Smith Freehills提供全面的培訓計劃，其中包括酒店、金融和法律服務領域的實務經驗。計劃包括參與專案任務和活動，以及領導力發展、溝通和多元化意識等基本技能的培訓課程。

今年，學生獲機會在為期 4 週的課程中獲一系列難忘體驗。如可跟亞太區高管互動、在同志驕傲月（Pride Month）座談會中向區域團隊發表講話及參觀酒店。學生們在區域樞紐和酒店幕後取得對酒店日常營運的第一手經驗，幫助了解不同部門的運作方式及對整體賓客體驗的貢獻。

▲ 計劃透過提高技能和僱用年輕人才，來培養多元化的員工隊伍。

在香港，學生亦可參予本年計劃的主要合作夥伴之一「廚尊香港」（Dignity Kitchen）。該社企致力透過技能培訓、有酬就業和更大的社會包容來幫助殘疾人士和弱勢群體。

從不同完成 DIP 的參與者收到正面回饋，大部分認為該計劃能提升自信及人脈交際的機會，使他們獲得各自領域的實習或工作機會。該計劃重視高層領導的指導，在塑造參與者的職業路向方面，發揮了重要作用。

疫情後，社會經濟環境仍面對不少挑戰，張翼稱自疫情以來，酒店業雖有增長的勢頭，但業界仍面臨嚴重的人才短缺。因此，吸引年輕人是各級業務正面臨的關鍵挑戰。「我們的策略是強調文化、多元化、公平和包容性（DE&I）、員工福祉和工作靈活性，以吸引、培養和保留人才。」

他指DIP計劃除為年青人增加就業機會，亦反映企業關愛精神，並提供培訓和實習機會，幫助來自不同背景的優秀學生探索行業機會。同時，RiseHY致力為因教育和就業障礙而與經濟脫節的年輕人提供補助、指導以及與非政府組織的合作。

他透露來年將推出「亞太區管理培訓生計劃」（Asia Pacific Corporate Leadership Trainee Program），為高潛質人才全新設計的發展計劃，旨在加快年輕人才進入酒店領導職務。「總括來說，計劃將透過提高技能和僱用年輕人才，來培養多元化的員工隊伍，同時支持他們的個人和專業成長。」

▲ 學生在為期 4 週的課程中獲一系列難忘體驗。

擁抱企業不同社群

廣泛而言，他指當關懷目的延伸到員工時，他們就能更好地關愛賓客、客戶、持有人等不同層面。「我們將福祉視為公司價值觀，如建立由同事作主導的平台Diversity Business Resource Groups（DBRG），擁抱企業內的不同社群，例如專屬女性員工的 Women@Hyatt 以及 LGBTQ+ 背景人士的 HyPride。此外，我們也推出Hyatt Ways of Working，強調領導思維方式的變革性轉變，鼓勵不同職級、頭銜的同事互相協作。」

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