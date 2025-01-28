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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬兔運程︰一字記之曰平　小驛馬多走動

休閒消費

撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

蘇民峰師傅2025蛇年生肖運程｜屬兔想轉工不宜進取

【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬兔】肖兔今年都叫做「驛馬年」，容易四圍走。肖豬是「大驛馬」，肖兔是「小驛馬」，「驛馬」多是常去旅行或不時四圍走，在香港可能經常約朋友外出，無乜特別。

屬兔年份：1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023

屬兔藝人代表（1999年）：

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屬兔藝人代表（1963 、1975、 1987 ）：

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬兔今年運勢平穩

肖兔今年十分平穩，吉星只有一粒「八座」，表面風光、地位提升。凶星沒有要特別留意的。

肖兔者今年可用一個「平」字來形容。運氣方面，若你是寒命人，由2025年夏天至2028年秋天前，有機會可放膽嘗試；至於熱命或平命人，則要穩守，最快都要2028年秋天後才可發圍。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬兔想轉工不宜進取

若你是春天或夏天出生的兔人，雖然不宜另謀高就，但若真的對現在的工作不太滿意，或壓力太大，好想轉工，則轉一份人工及職位比之前低的，即「轉衰」就可以，若你想轉更好的、更進一步的，到最終好景的機會不大。

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寒命人出生於西曆8月8日後、3月6日前
熱命人出生於西曆5月6日後、8月8日前
平命人出生於西曆3月6日後、5月6日前

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

蘇民峰師傅2025蛇年12生肖運程全集：

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
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