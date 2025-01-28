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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬龍運程︰有利感情發展　間接幫助事業

休閒消費

撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 49 分鐘前

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蘇民峰師傅2025蛇年生肖運程｜屬龍桃花年利男女感情

【蘇民峰2025年運程/蘇民峰2025蛇年生肖運程/屬龍】肖龍在2024年是「犯太歲」年，感情變化、事業變化、住屋變化，一喜擋三災，無喜心情壞。來到2025年，肖龍者仍會受去年「犯太歲」影響。

屬龍年份：1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024

生肖屬龍藝人代表（1988年）：

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生肖屬龍藝人代表（1976及1964年）：

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬龍桃花年利男女感情

若已婚、懷孕當然好，若因2024年「犯太歲」而分手的話，則不用灰心，因今年是「天喜桃花年」，是重桃花，除了「紅鸞」、「天喜」叫正桃花，容易發展下去的感情叫正桃花。若2024年結婚或懷孕的話，來到今年2025年感情會更進一步，因為桃花年都有利男女感情。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬龍有人緣利事業發展

工作方面，有桃花即有人緣，對交際應酬有利，間接對事業有幫助，所以，「紅鸞」和「天喜桃花」，兩個都是重人緣運及重桃花運，除了男女關係之外，在工作上都是加分的。

今年吉星有「陌越」、「天喜」。「陌越」有利地位提升，「天喜」如上所說乃桃花星。凶星有「囚獄」、「病符」，前者是普通是非星，後者是小病。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬龍仍受去年「犯太歲」影響

但要留意，肖龍來到農曆3月前仍受「犯太歲」影響，新曆4月5日至5月6日是「犯太歲月」，會延續2024年「犯太歲年」的影響，故特別留意悲觀負面情緒，要抱持正面思想。

到了5月6日之後，正式受桃花年拱照，一切都會順利轉好，加上你是寒命人，更是好上加好，2025年要更加積極進取。至於熱命及平命人，即使2025年運氣一般，但都比2024年「犯太歲」為佳。

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寒命人出生於西曆8月8日後、3月6日前
熱命人出生於西曆5月6日後、8月8日前
平命人出生於西曆3月6日後、5月6日前

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

蘇民峰師傅2025蛇年12生肖運程全集：

蘇民峰2025肖蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰2025肖馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
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