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霸位女子｜東鐵女乘客1人霸佔2座位　大叔欲坐空位反被罵「滾開」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

東鐵女乘客1人霸佔2座位，大叔欲坐空位反被罵「滾開」。

【港鐵 / 東鐵線 / 霸位】乘搭公共交通工具霸佔空位還罵人？近日，有內地女生在小紅書發帖，指來港旅遊乘坐港鐵時，車廂內有1名女乘客霸佔1個座位，有大叔想坐她霸佔的其中一個空位，卻被罵「滾開」，而後甚至不允許他人站在她面前。

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霸位女子｜港鐵乘客霸佔空位並罵人

樓主以「香港地鐵女生霸兩個位，別人要坐還罵人」為題發帖，指日前從內地來港旅遊，其間乘搭港鐵東鐵線時，遇見1名女乘客霸佔了兩個座位。

有1名50歲左右的大叔乘客詢問能否坐下，不料女子將背囊放在鄰座空位上，並表示該座位有人，其他乘客亦被她以相同理由拒絕入座，「別人要坐，她說有人，不讓坐，別人站在她前面她也不讓站，還叫男的滾開」。

樓主認為女子此舉離譜，更形容道「活久見」，「說話好欠揍，我和旁邊的乘客都看呆」，便將此事發布至網上公審。據圖片可見，霸位女乘客戴黑色面罩、墨鏡，雙腿微微岔開坐在兩座位之間，而該名大叔則背對女子站在座位前方。

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霸位女子｜乘客操不流利廣東話

樓主表示，該名女乘客操不流利廣東話，態度惡劣，「女生白話不流利，不像本地人」，「嘴裡還念叨著『剛剛有個人插隊』，好像自己被人惹到了，把脾氣發洩在別人身上」。惟大叔脾氣好，「那個男中年已經很斯文了」，如果此事發生在其他地方，可能會引起爭執。

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