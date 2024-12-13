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樊亦敏母子合照︱樊亦敏突然騷兒子大學畢業照　三太：轉眼間您已經大個仔

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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樊亦敏出席「兒子」盧頌衡大學畢業禮。

【樊亦敏 / 三太 / 盧頌衡】獨身未嫁「三太」 樊亦敏突然在個人社交網上載「兒子」的畢業照高興地表示：「So Proud of You！」

其實這個「兒子」是曾與樊亦敏在2011年於港台劇《賭海迷途》合演母子的童星盧頌衡，該劇講樊亦敏飾演過度沉迷賭博阿媽，因賭忽略兒子，後來發現丈夫出軌，更加借賭麻醉自己，結果賭到幾乎要自殺。

盧頌雖然戲份唔多，但有幾場情緒戲，特別是淒涼地哭求媽媽不要再賭，可能由此令樊亦敏與他的「母子情」特別深刻！

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樊亦敏母子合照︱盧頌衡曾當童星

樊亦敏在社交網分享出席「兒子」盧頌衡畢業禮的照片，寫道：「So Proud of You！和你結緣於拍攝《賭海迷途》，當年您我是母子關係，轉眼間您已經大個仔，祝福你幸福快樂美滿，並要好好守護你身邊的家人，尤其你的媽媽。（我獲得你媽媽批准，我也是你半個阿媽，所以哈哈，以後你識點做啦！）」

現在他已23歲，他在童年還曾在電影《救火英雄》演余文樂兒子「游水」、《竊聽風雲3》演周迅兒子「陸日生」；TVB劇集《陪著你走》演陳豪童年、《警犬巴打》演黃宗澤童年、《我們的天空》演姚子羚兒子等。

在盧頌恆社交平台不時會見他分享過去工作時與藝人合照，包括巨星古天樂、吳彥祖、周迅等。而與樊亦敏更有少相聚照片，可見兩人一直保持聯繫，感情要好。

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樊亦敏母子合照︱參加港姐入行

現年53歲樊亦敏在小學六年級已開始拍廣告，青年時參演的檸檬茶廣告更屬經典。她在1991年參加香港小姐競選獲最上鏡小姐，由此正式成為藝人。

入行多年，其後她傳與「神童輝」羅兆輝交往，樊亦敏曾接受商台節目《星光背後》訪問回應稱：「參選港姐會接觸較多廣告商，而這些廣告商，大多是經濟地位比較好，因為我未婚，啲人見到我成日同呢啲人食飯，就會有緋聞嫌疑，都唔可以怪人。但你話富商，坦白講，我識好多人經濟能力都唔錯，但都係朋友，你見我到而家都好努力工作！」

另外，樊亦敏先後傳與吳京及何寶生拍拖，她曾直認過往戀情包括圈中人，「我的確有同圈中人拍過拖，都係正常男女互有愛意，都會正常計劃是否組織家庭。」

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樊亦敏母子合照︱健康問題影響姻緣

樊亦敏這些圈中戀情最終無緣開花結果，某原因是她的健康有關，對杏仁敏感兼患嚴重哮喘病的樊亦敏要長期服用類固醇，因不想把疾病遺傳給下一代，故從小已決定不生育，由此要找一位可包容和接受她的伴侶不易。

她曾坦言：「先唔好講對方係邊個或者嚟自邊個圈，兩個人在一起係一門學問，再加上我識到的另一半都好奇怪，都有共通點，不是家中的獨子，就是屋企長子。響我果代，社會風氣認為佢地要負責傳宗接代。但由於我身體唔好，生小朋友會有問題，甚至係非常之難做到，亦因我身體狀況難生小朋友，畀唔到對方想要嘅嘢，我會諗，佢係咪會有其他選擇呢。始終結婚唔止兩個人，係兩個家族嘅事。」

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