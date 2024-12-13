爸爸｜谷祖琳遇害戲眼受傷堅持拍攝　翁子光：蘇文濤爆肚對白感動劉青雲

劉青雲主演的《爸爸》，改編自真實倫常兇案。由優先場起已累積大量好評。

谷祖琳今次飾演兩孩之母，除要挑戰不熟悉的客家話，並展現了細緻動人的演出，同樣備受觀眾讚賞。

翁子光自言被外間封為「奇案導演」，因其執導首作《踏血尋梅》，到監製的《正義迴廊》，都改編自真實離奇命案，今次《爸爸》的故事背景，同樣啟發自真人真事，靈感來自2010年荃灣發生的「15歲思覺失調少年弒母殺妹」轟動全港事件。

▲ 《爸爸》道出一個家庭流露的愛意和關懷。

而翁子光早初構思這個故事，已經是十多年前。「我本來是為其他導演寫這個劇本，並接觸過當事人，獲得不少資料，後來那部戲沒有拍到，而我又實在喜歡這故事，最後便買下劇本，決定自己開拍。」外間一聽到是改編凶案，直覺便是奇案片，但《踏血尋梅》以查案作主導，《爸爸》則以角色內心世界出發，取向和風格都有不同。

描寫新移民的孤獨

選角時，翁子光坦言很想找劉青雲主演。「作為觀眾，劉青雲很久未演過一些較生活化及文藝感較重的戲，而他一向有其合作班底，如杜琪?韋家輝、邱禮濤、爾冬陞等，這次有他的參演，對我也是強心針，像告訴其他新導演，劉青雲也是可以大膽地邀他主演的。」

▲ 翁子光導演稱跟谷祖琳認識了10年，感受到她對電影一直有份熱情。(攝：陳家昌）

至於女主角，他亦一直很欣賞相識了10年的谷祖琳。「小谷一向對電影很熱情，又曾演出我教的學生所拍的作品，她亦時常想寫關於精神病的故事，故都想跟她合作。」因為戲中的母親角色是內地移民來港，翁子光亦曾考慮是否找內地演員。「但我想起自己的媽媽以前也是由惠州來港，廣東話也講得很好，所以覺得小谷也能勝任，最重要是我要為角色設定好一個環境，讓演員能投入這個家庭生活，而他們今次的表現是耳目一新的。」

由《踏血尋梅》到《爸爸》，翁子光都愛描寫新移民的孤獨感。「可能自己都是在這樣的家庭成長，基本上香港由以前到今日，都是一個移民家庭的城市，盛載著很多在這個地方生活的人之夢想、失落和孤單，我的電影都希望能觸及這種當代性。」

講客家話挑戰大

現實裡的谷祖琳，其弟弟曾因為思覺失調而輕生，她後來跟叔父谷德昭成立思覺基金，一直宣傳關注情緒病。今次《爸爸》的慘劇亦源於此病，是否因此吸引谷祖琳參演？她說：「最初沒有這個想法，作為演員，也不用常把個人情緒和經歷放入角色，後來看過劇本，知道導演也有這個（關注思覺失調）的信息在內，所以在宣傳時可以分享更多；而且自己到了這個年紀，當了媽媽，加上過去的經歷，現在遇上這個角色又挺適合。」

▲ 谷祖琳自言透過電影分享，盼更多人關注情緒病。

她在戲中有不少新挑戰，如跟劉青雲有不少十分生活化的交流，有幾場戲還要講流利的客家話。谷祖琳笑言：「我對這個語言之前是完全不懂，直至拍攝前諗對白仍然似講泰文，唯一練習方法是不斷背，幸而自己曾是歌手，像記歌詞和拍子，而有場戲的對手真的是客家人，要對答如流，真的很緊張，總算能順利過關。」

當有很多場面，她都十分難忘。「其中一場劉青雲和我回鄉下提親，返港時他在小巴說的一番情說，畫面很平淡，但情感很豐盈，對比其他較激烈的戲份如遇害場面，相對較少東西可做，可是自己卻很能入戲。」

拍遇害戲份眼受傷

小谷和劉青雲戲中也有一些親密的場面，她笑稱：「我不會事前想得太多，夫妻總會有愛的表現，我也對導演信任，相信不會為拍而拍，雖然他的劇本沒有寫得太仔細，反而是我主動和他討論怎樣拍，可能很少女演員會這樣吧。」

然而，其角色最後有悲慘結局，在拍攝遭兒子斬殺時，谷祖琳坦言：「拍攝當日，我不知為何有點心神恍惚，攝影師看到我這個狀態，二話不說拿著攝影機走近一點捕捉找的反應，是有點特別的。」

翁子光說本來想這場戲拍得較抽離，但一開機大家便變得很投入，有種讓觀眾身歷其境的感覺。「有件事我一直沒說過，就是谷祖琳拍這場戲時，在追逐間弄傷了眼睛，當時她沒出聲，直至那日完成拍攝才去看醫生，情況其實有點嚴重，而之後她剛好有數天沒有戲份，著我們不用擔心，我感受到她這句話背後像在說：『我會原諒兒子的』，就如呼應著戲中母親角色的心底話一樣。」

▲ 劉青雲和蘇文濤一場監獄戲，對白有不少是真情流露。

後來有一戲劉青雲到監獄探望兒子的戲，導演也讓演員蘇文濤「爆肚」講出對思念媽媽的對白，更令對手劉青雲忍不住哽咽。這正是翁子光希望《爸爸》在「忿恨」以外，能讓觀眾感受到「放下」、「包容」和「原諒」的主題。

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