貼地首富｜96歲李嘉誠棄用精工錶改戴Apple Watch夠貼地　用科技監測健康狀況

▲ 96歲李嘉誠棄用精工錶改戴Apple Watch夠貼地，用科技監測健康狀況。

【李嘉誠/精工錶/Apple Watch/貼地首富】眾所周知李嘉誠喜歡戴精工錶，不過他在最近一次公開活動中，有不少眉精眼企的網民發現誠哥手上戴著的是Apple Watch，究竟點解會放棄最愛的精工錶？到底Apple Watch有甚麼實用功能獲誠哥青睞？

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李嘉誠戴Apple Watch｜最愛功能性手錶

最近一次公開活動中，網民除留意到96歲的李嘉誠仍十分精靈，焦點更落在李嘉誠佩戴的手錶上。這位香港首富以往不是戴精工就是CITITZEN，他曾戴著價值400美元(約港元$3,120)CITIZEN 接受彭博記者專訪時提到，「如果我戴的是很名貴的腕表，那我做任何事情都要小心翼翼。可是這星辰表，走時很精準，而且還能戴著游泳，真的很方便」。這次突然轉投Apple Watch懷抱，令網友們讚揚他依然保持貼地風格及與時並進。

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李嘉誠戴Apple Watch｜機身超輕盈 能掌握健康數據

有網民留意到他所戴的不是 Apple Watch 最貴的ultra （約$6,399至$7,199），而是series 10（約$3,199 ），大概是誠哥比較追求輕盈機身，戴在手上不想感覺有太大壓力，而 Apple Watch Series 10 機身超輕盈僅 36克，重量也比 Apple Watch Ultra 2 輕一半。網民大讚誠哥夠貼地，有人認為他年事已高，用科技產品能夠讓他隨時掌握健康數據。不過如何用Apple Watch 內的緊急功能？即睇教學如下︰

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李嘉誠戴Apple Watch｜Apple Watch2大緊急功能



1. 監測心臟情況

過往有不少人都因為Apple Watch這個功能救回一命！智能手錶可以監測心臟情況，及心肺適能，Apple Watch可為用家提供經科學認證的最大氧消耗量測試，這是反映心臟健康的重要指標。定期檢測心肺適能，觀察數值的變化趨勢，如果出現異常就要及早求診。除此之外亦可以偵察到心律不正等情況，有需要時可以馬上撥打緊急求助電話。心律不整通知不適合未滿 22 歲的人士使用。

如何啟用心律不整通知功能

1.請確定 iPhone 和 Apple Watch 均已安裝最新版本的軟件。

2.在 iPhone 上開啟「健康」app。

3.點一下「瀏覽」分頁，然後前往「心臟」>「心律不整通知」。

4.啟用後，你可透過 iPhone 的 Apple Watch app 開啟或關閉心律不整通知：開啟 Apple Watch app，點一下「我的手錶」標籤頁，然後前往「心臟」>「心律不整」。

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2.跌倒偵測

Apple Watch備有「跌倒偵測」可以感應到用家跌倒，然後快速撥打緊急電話。在通話結束後，你的手錶會向你的緊急聯絡人傳送包含你所在位置的訊息，並告知他們手錶偵測到嚴重跌倒的跡象，並已撥打緊急服務電話。你的手錶會從你的「醫療卡」取得緊急聯絡人的資訊。Apple Watch 跌倒偵測適用在 Series 4 或以後的款式，如設定時或在「健康App」輸入年齡為 55 歲以上，Apple Watch 會自動開啟跌倒偵測功能。「跌倒偵測」僅適用於 18 歲以上的使用者。

開啟或關閉「跌倒偵測」

1.在 iPhone 上開啟 Watch App，然後點一下「我的手錶」標籤頁。

2.點一下「SOS 緊急服務」。

3.開啟或關閉「跌倒偵測」。如果已開啟「跌倒偵測」，你可以選取「永遠開啟」或「只在體能訓練期間開啟」。

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