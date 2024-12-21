暖心設計｜航空迷搭過百次飛機首見犧牲8個座位收費只為一名乘客　日航超窩心設計感動網民

▲ 航空迷搭過百次飛機首見，犧牲8個座位收費只為一名乘客，日航超窩心設計感動網民。

【日本航空／搭飛機／人性化服務】日本航空（JAL）最近一項人性化服務引發熱議。在日航其中一班航班上，將8個座位改裝為擔架床，只為一名乘客，獲得一眾網民的讚賞。

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搭飛機｜日航犧牲8個座位只為一名乘客

日本的航空迷「777しろたん」早前在社交平台X上分享一張有關航空設備的照片，他指出，自己乘搭日本航空過百次，11月25日從羽田機場飛往新千歲機場的JL521航班上，首次見到最後一排8個座位，被改裝為擔架床，只為一名有特殊需要的乘客。

我現在才知道，航空公司做了除追求利益外，更有意義的事情，我對此深深佩服。

他續指，這張擔架床是為了讓在飛行過程中需要保持橫躺姿勢的乘客所準備的，適用於從起飛到降落的整個航程。不過，使用前需要事先申請，並取得醫生的許可等規定。

他又補充，這項措施對於航空公司來説，可能是一個很大的負擔，因為相關客機不止是一程機要犧牲8個座位收入，而是要一整天，因為安裝和拆除擔架床會在深夜進行。因此一天有幾個航班的話，每次都會失去8個座位的收入。不過，他的一位在日航工作的副機師朋友則表示，這是大眾運輸服務的責任。

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搭飛機｜網民深受感動

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛大讚日航這項人性化服務。還有曾實際使用過的乘客留言表示，8年前一次的家族旅遊，女兒因為身體疾病無法坐起來，使用過機上的簡易床。

雖然價格較高，但當時日航人員細緻的服務讓我感到非常感激，這是一段難忘的旅程。

據悉，除了日航，全日空（ANA）等其他航空公司也提供了類似的設施，顯示了整個航空業對於提升乘客舒適度和照顧特殊需要的持續努力。

同場加映:搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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同場加映:搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服，乘搭飛機會較為合適。

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