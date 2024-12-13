廁紙推薦︱日本雜誌評測11款廁紙　4款A級或以上高吸水力柔軟抗敏最平$26

▲ 日本雜誌評測11款廁紙 4款A級或以上高吸水力柔軟抗敏最平$26

【廁紙／消委會／好用廁紙／廁紙推薦】廁紙是日常生活中的必需品。日本生活雜誌《MONOQLO》匯集了11款號稱柔軟觸感極佳的最新熱銷廁紙產品進行評測，為大家選出使用效果最佳的廁紙推薦！

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挑選廁紙重點

《MONOQLO》雜誌指出，不同廠商生產的廁紙多種多樣，包括有單層、雙層紙等類型。其中，單層廁紙的優點在於性價比較高，可以使用更長時間；但缺點是紙張容易撕裂。若重視舒適度，建議選擇雙層紙，因其厚實不易撕裂或散開，也可以很好地擦拭，觸感安全；但價格會比單層廁紙貴。

另外，由於紙張直接與皮膚接觸，因此最好選擇對皮膚溫和、氣味自然清香的產品。《MONOQLO》建議挑選「100%紙漿」，僅由木材製成，不使用再生紙，呈白色且觸感柔軟。根據製造商的不同，這類型廁紙會被標記為原漿、純漿、新鮮漿等材質説明。而廁紙上常見的壓花，其實作用是使紙張更加柔軟；凹凸不平的部分就像一個墊子，具有高吸水性，亦能很好地捕捉污垢，易於擦拭。

至於廁紙的材質和氣味考慮同樣重要。《MONOQLO》建議，對於經常使用廁紙或皮膚敏感的人，應選擇含有角鯊烷或嬰兒油等保濕成分的產品。與普通廁紙相比，這類廁紙手感更光滑，不會引起皮疹，對皮膚的負擔更小，可以放心使用。氣味方面，除了無香廁紙，市面上還有加香型和除臭型款式；帶有花香或檀香氣味的衛生紙，使用時會留下淡淡香味，輕鬆怡人。而含有除臭成分的廁紙具有可消除尿臭、糞便臭味的效果，無需使用空氣清新劑或除臭劑即可防止異味。

3大測試重點

1. 質地是否柔軟輕盈

堆疊一定數量的紙張並測量高度，數量較多且體積較大的給予高分。另外將紙張從平坦的表面滑落，落下距離越短即紙張越柔軟。

2. 吸水率

將剪成條狀的紙的邊緣浸泡在有色水中一定時間，評估吸收有色水的高度。

3. 抗摩擦程度

將一定量的水滴在一張折成四份的紙上，並摩擦該紙一定次數；撕裂程度最少的給予高評級。

11款廁紙評級名單

（由低至高排列）

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同場加映：消委會8款4星半廁紙推介

消委會早前檢測市面上25款廁紙，包括15款3層紙（3-ply）、8款4層紙（4-ply）及2款5層紙（5-ply）。當中23款以木漿製成的樣本，每卷售價為$2至$3.9；2款以竹材料製成的樣本售價分別為每卷$3.1及$5.6。以每100格計算，25款樣本費用約由$0.8至$2.9。在總評分較高樣本中，消委會推介整體表現不俗之餘、價格亦相對較低的選擇，分別是「潔柔C&S」、「759阿信屋」、「Meadows」、「維達Vinda」及「佳之選」。

8款高分推介名單如下：

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