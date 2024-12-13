親子自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$342起餐歎龍蝦/雪蟹腳/安格斯西冷

▲ 富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】海洋公園一向是假日親子好去處。香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐買一送一優惠，$342（未加一）起任食麵包蟹、雪蟹腳、安格斯西冷 / 肉眼扒，以及多款聖誕主題甜品，而晚餐更供應龍蝦，非常適合一家大細，即睇詳情！

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自助餐優惠｜冬日美饌自助晚餐

富麗敦海洋公園酒店星耀廳冬日美饌自助晚餐供應多款冰鎮海鮮及刺身，包括可持續發展加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳等。熱葷有安格斯西冷 / 肉眼扒 (星期一至四供 應)、帶骨肉眼 / 意大利式脆皮烤豬卷 (星期五至日供應)、味噌燴牛尾、燒烤醬焗豬肋骨、西 藏紅花湯浸青口等。而甜品選擇亦十分豐富，例如有聖誕木頭蛋糕、鮮果撻、英式水果蛋糕、聖誕布甸等。

自助餐優惠｜冬日美饌自助午餐

自助餐午餐同樣提供麵包蟹、雪蟹腳、安格斯西冷 / 肉眼扒，亦有肉骨茶、碗仔翅、唐揚炸雞、大阪燒、法式燴牛仔肉配野菌忌廉汁、臘味糯米飯、孜然豬脾骨，以及一系列特色甜品。

自助餐優惠｜綠色輕怡半自助午餐

酒店亦設有綠色輕怡半自助午餐，可享有水耕生菜吧、壽司及漬物、火腿、煙三文魚廚師精選冷盤、精選芝士拼盤。更有冰鎮海鮮有凍蝦、蜆、青口，以及多款甜品如櫻花慕絲蛋糕橘、法式可麗餅等。另外可於5款主菜中選擇1款，包括意式芝士烤脆雞、忌廉煙肉意粉、香烤甜菜頭伴椰菜花飯小米、香煎鱸魚（+$70）、美國牛小排（+$70）。

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自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐詳情

預訂日期：2024年12月13日12:00至12月19日23:59

用餐日期：2024年12月14日至2025年2月28日

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

【KKday 買一送一】自助晚餐送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

12月

星期一至四：$994/2位，平均$497位（原價$1,822/2位）

星期五至日及公眾假期：$1,006/2位，平均$545/位（原價$1,844/2位）

12月20、26至27日及1月1日：$1,114/2位起，平均$557/位（原價$2,042/2位 起）

1月2日起

星期一至四：$910/2位，平均$455位（原價$1,688/2位）

星期五至日及公眾假期：$1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）

1月28日 – 2月2日：$1,066/2位，平均$533/位（原價$1,954/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】自助午餐送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00 – 14:30

星期一至五：$754/位，平均$377/位（原價$1,382/2位）

星期六至日及公眾假期：$766/2位，平均$383/位（原價$1,404/2位）

1月4日起

星期六至日及公眾假期：$718/2位起，平均$359/位起（原價$1,316/2位起）

1月29日至2月2日：$826/2位，平均$413/位（原價$1,514/2位起）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】 綠色輕怡半自助午餐送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：2:00 – 14:30

星期一至五：$478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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