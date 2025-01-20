ERB導師學員教學同行 增值技能「職」創可能

在進修增值的路上，遇上一位良師往往能成為學員的有力後盾，助力他們邁步前行。僱員再培訓局（ERB）多年來致力提供多元化的「技能為本」培訓課程，協助來自不同背景的學員和在職僱員增值技能，開拓新發展方向。

青年學員激發潛能 拓闊視野覓志向

ERB畢業學員賴嘉穎中學時曾因學業壓力而休學，後來透過修讀專為15至24歲青年而設的ERB「青年培育計劃」課程重燃對學習的興趣，並在杜藹茜導師的循循善誘下重拾自信，認清志向，開啟新的人生路。她說：「在學習過程中讓我發現人生是充滿可能性和選擇，不只局限於主流學校的升學路。修讀ERB課程時學習到化妝技巧並增加對美學設計的認識，在生活及進修路上均學有所用。我仍然記得杜導師的格言：『學習技術不一定講求完美，最重要是追求進步。』這番話成為我勤奮學習的推動力。」完成課程後，嘉穎持續進修，銜接文憑及高級文憑課程，現正修讀活動、展覽及表演場景設計學士課程三年級，並計劃畢業後朝著場景美術設計的方向發展事業。嘉穎十分感激杜導師對她的悉心教導和關顧，「杜導師經常鼓勵我接受不完美的自己，過去因為對自己要求太高而給自己過大壓力。慶幸當年報讀了ERB課程，否則便沒有今天的我。」

嘉穎口中親如媽媽的杜導師深信，每位青年學員都擁有獨特潛能，關鍵在於如何因材施教，激發他們的學習興趣。ERB「青年培育計劃」課程的特色是透過行業體驗和職業技能訓練兩部分，協助青年學員了解自己的興趣所在，以訂定未來升學或就業的方向。在教學的過程中，杜導師會遇到不同學習需要的學員，她會因應他們學習進度的差異，耐心提點和鼓勵需要支援的學員，亦會鼓勵同學間互助合作，發揮自身所長，培養團隊精神，同時協助學員掌握職業技能和與人相處的技巧，提升自信心。除了專業知識的傳授，杜導師亦重視學員的身心健康，視他們為子女般照顧，「當我留意到班中有學員心情低落時，會靜靜告知他們可隨時找我傾訴，給予關心和支持。」正因為用心教學和對學員的關愛，她獲頒「ERB傑出導師獎（2023-2024）」，「我時刻提醒自己要做得更好，希望協助學員找到方向，開創自己喜歡和有意義的發展路。」

▲ 賴嘉穎透過ERB「青年培育計劃」課程認清自己的志趣和發展方向，對美術設計感興趣的她樂於研究打造特色場景，希望日後循藝術文化設計的方向沿路發展。

▲ 嘉穎（右）和杜藹茜導師（左）見面時有講不完的話題，她憶述當年經常與其他學員自願「留堂」，為的是與杜導師聊天。

創新科技知識 助從業員緊貼行業發展

有見建築信息模擬技術（BIM）在工程業的應用愈趨普及，ERB畢業學員黃知彥於去年修讀「建築信息模擬（BIM）Revit（建築設計）I基礎證書（兼讀制）」課程，期望掌握相關軟件的操作和繪圖技巧。他現於屋宇設備工程公司擔任助理工程師，協助處理水喉工程相關工作。「修讀課程前我對BIM認識不多，但工作上有時亦需接觸相關領域，所以決定進修以提升技能。我的課程導師張寶俊導師擁有豐富的行業經驗，他在教學時經常以案例講解，讓我們更容易投入學習，明白BIM的概念和了解建築結構原理。」知彥表示，現時的工作不時接觸到BIM圖則，課堂上所學到的專業知識和技巧都能應用在工作中，十分實用。

科技發展日新月異並應用於不同行業，作為認可建築信息模擬協調員的張導師樂於與學員分享工作經驗，讓教學內容與時並進，助學員與行業接軌。他表示，近年有不少從業員因工作需要進修BIM相關課程，「為了讓學員能夠更容易掌握相關知識和技巧，我會多作示範，協助學員掌握概念，引發持續學習和鑽研的興趣。」張導師樂見知彥能夠在工作中實踐所學，並鼓勵他透過持續進修，提升BIM相關技能，擴闊發展領域。知彥現正修讀「建築信息模擬（BIM）Revit（建築設計）II基礎證書（兼讀制）」課程，進一步自我增值。

▲ 黃知彥認為BIM在工程業的應用日趨普及，加上自己對BIM繪圖亦感興趣，故計劃透過進修提升繪製技巧，並累積更多工程實戰經驗，以增強自己的職場競爭力。

▲ 張寶俊導師（左）表示工程業不斷引入創新科技，他鼓勵知彥（右）繼續進修，提升技能及專業水平。

「後50」職場轉型 由技能培訓開拓新職路

人到中年欲轉換職場跑道，除了決心，還少不了重新學習的心態和機會。「後50」（50歲或以上人士）冼瑞玲原本從事出入口船務工作，有感事業發展陷入瓶頸，在家人的支持下離開任職二十多年的崗位，重定人生方向。對物理治療感興趣的她透過ERB「物理治療助理基礎證書」課程，掌握了人體和病理學、復康運動、儀器操作等專業知識，其後再進一步修讀ERB「職業治療助理實踐技巧II（認知障礙症）基礎證書（兼讀制）」課程，為投身物理治療助理行列打好基礎，現於復康治療及訓練中心擔任物理治療助理。她分享：「入行已逾一年，課堂所學的知識能在工作中充分應用，協助治療師為病人進行適切的治療。印象最深刻的是見證一位需要坐輪椅的婆婆經過持續治療後，逐漸能夠站立並使用助行架獨立行走，這種助人的喜悅和工作滿足感，讓我更確信找對了職場新方向。」作為轉業人士，瑞玲認為處事穩重淡定是「後50」的優勢，特別在溝通和危機處理方面都能發揮經驗所長，配合專業的技能培訓，定必找到新的事業起步點。

在蔡美達導師的眼中，瑞玲是一位學習態度認真，積極主動的學員，蔡導師為她透過參與培訓，成功轉換事業跑道而感到高興。他表示，課堂中有不少像瑞玲的學員希望透過進修為事業轉型，「這個培訓歷程可謂是他們人生中重要的轉捩點，我會全力協助學員在培訓過程中打好穩固的技能基礎，掌握行業相關的知識和技能。」

他亦表示健康護理業的行業前景廣闊，不同機構包括政府醫院、私家醫院、私人診所及社福機構等，對相關人才具持續需求。他鼓勵有意投身行業的人士勇於嘗試，即使沒有醫療服務相關背景，只要懷著真誠助人和學習的心，亦可透過專業技能培訓和持續進修拾級而上。孜孜不倦的瑞玲已計劃於今年修讀運動創傷治療相關課程，在健康護理路上發展她的第二事業。

▲ 冼瑞玲希望鼓勵更多婦女學員參與培訓和投身職場，不斷增值自己，與行業同步發展，更可成為子女們的學習榜樣。

▲ 在蔡美達導師（左）的教導下，瑞玲（右）掌握超聲波治療儀器的操作知識和技巧，協助物理治療師為病人進行治療。

僱員再培訓局（ERB）提供約700項「技能為本」的培訓課程，涵蓋28個行業、科技應用及職場通用技能範疇，協助不同服務對象提升技能，增強職場競爭力。詳情可瀏覽ERB網站：www.erb.org。

https://course.erb.org



（特約）