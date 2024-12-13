做功課︱小朋友唔肯做功課催促下更發脾氣　兒童心理學博士3個辦法教出自覺好孩子

▲ 小朋友出現做功課就發脾氣的情況，可以試下呢3個方法！

【育兒/做功課/自律】你的孩子是否經常不願意做功課，常常要你三催四請才會慢條斯理的把功課拿出來做呢？今天兒童心理學家郭博士會跟你分享三個有科學根據的方法，讓你能夠教出自動自覺的好孩子。我會跟你分享一本名為《讓天賦自由的內在動力：給老師、父母、孩子的實踐方案》的書本。在這本書中，華盛頓大學心理學教授跟我們分享了三個方法。

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做功課︱第一個方法 我們要留意一下自己的家是不是一個避風港灣、安全基地？

家長們也可以思考一下我們會否因為自己常常要催促孩子做功課，導致家中的火藥味很重？如果家長你的內心常常會因為孩子不願做功課而感到很挫敗的話，其實孩子們很多時候也會有同樣的情緒。所以其實我們可以跟孩子聊聊，譬如我們可以跟孩子說：「當所有同學都能夠完成功課的時候，而你沒有辦法交出功課，那一刻你的內心有甚麼感受呢？」當我們願意把這件事拿出來平心靜氣的跟孩子溝通，你會很容易留意到其實孩子的內心也不會特別開心，他很多時候也會有一點失望、生自己的氣，心想為甚麼完成不了這件事，其他人都能做到。當孩子看到我們是站在他的身邊，我們是他的隊友而不是敵人，他也會比較容易傾聽我們給予他的意見，因為他會看得出我們是他的同行者。

做功課︱第二點，我們要習慣問問「到底這件事是誰的責任？是誰要完成的事？」

家長們要記得，只有當我們不再擔心孩子做不做功課，不再催促孩子，也不再因為這件事跟孩子爭吵；慢慢地，孩子才會知道「原來我不做功課的時候父母也是不會理會我的。」這樣他才會慢慢負起責任，一步一步學會承擔。所以雖然起初如果我們對孩子放任不管，他可能真的會顯得懶惰 不做功課。其實心理學的研究也有告訴我們，當這件事不再是孩子跟父母之間的拉鋸點，孩子長遠來說反而會曉得自己作安排。父母現在不管我了，那麼我現在要怎樣做才能對得起自己呢？

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做功課︱第三點，我們要陪伴孩子打造一個高效率的環境。

其實很多孩子始終在管理自己的能力方面較弱，所以如果有需要，我們為孩子制定一個獎賞機制也是好事。如果孩子達不到目標，我們也可以用一個充滿愛的方式跟他說：「今天你沒有達到目標，我也感到很可惜。」盡量避免用上一種斥責、敦促的語氣跟他溝通。因為我們的角色到了最後，是要幫助孩子找到他心中的那一團火，讓他能夠自己推動自己完成不同的事情。

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其中一個很多孩子難以做到自動自覺完成事情的原因，是因為其實在面對挑戰、失敗的時候，人是會充滿各種情緒的。如果你的孩子是4 - 12歲, 參加由郭博士和英國倫敦大學精神科醫生聯同英國倫敦大學合辦的happy you 線上親子故事會, 讓孩子輕輕鬆鬆在故事中受學習安定自己的情緒, 同時提升孩子的中英文能力。

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