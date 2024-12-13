牙科服務｜議員關注擬增設顧問醫生首長級職位　醫衞局：已刪6醫生職位料足抵銷開支

▲ 醫務衛生局常任秘書長陳松青。（朱永倫攝 ）

立法會衞生事務委員會今日（13日）討論政府早前公布的口腔健康及牙科護理工作小組總結報告。

當中衞生署建議開設一個顧問醫生首長級常額職位及一個私人秘書職位，以加強社區口腔健康護理，每年涉及公帑約400萬，多位議員關注港府千億財赤下，上述職位是否有其必要。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，衞生署將負責總結報告的各項跟進，當中涉及大量決策工作，包括來年底起為牙科診所發牌，需要一位有規劃牙科服務背景的人員擔任，因此該署有迫切需要開設一個顧問醫生常額職位。

醫務衞生局常任秘書長陳松青補充，以往當局投放資源後沒有一個人或機制監察，未能檢討措施的成效，新職位則可填補相關空缺，負責統籌各個合作機構及牙科護理項目的發展。他強調衞生署經過服務重整後，已刪除6個牙科顧問醫生的職位，認為足以抵銷新職位所需的開支。

民建聯李慧琼關注，措施如何幫助缺牙的長者，陳松青回應指，現時缺牙長者較20年前大幅減少，由過往有一半長者缺牙，至現時8成長者有超過20隻牙齒；而2023/24年度政府投放在牙科服務的資源的12.89億元，當中8億涉及長者，指即使「關愛基金長者牙科服務資助計劃」2025年1月底結束，「社區牙科支援計劃」仍會支援他們，包括鑲假牙等，形容計劃從預防性至治療工作都涵蓋。

當局早前宣佈長者醫療券擴大至適用於5間內地醫院及兩間牙科診所，以減輕本地牙科服務機構的負擔，有議員關注如何監管內地診所在港宣傳，醫務衞生局副秘書長李力綱指兩地現有法規都適用規管。

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