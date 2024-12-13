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學校動態︱「國際奧林匹克科學賽」港隊勇奪2金4銀　蔡若蓮鼓勵港學STEAM領域不斷學習

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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6名中學生參加「國際初中科學奧林匹克」大賽，勇奪兩面金牌及四面銀牌，為港爭光。（教育局圖片）

【奧林匹克/科學/STEAM】6名中學生日前代表香港，遠赴羅馬尼亞參加「國際初中科學奧林匹克」大賽，勇奪兩面金牌及四面銀牌，為港爭光。教育局局長蔡若蓮肯定學生的表現，表示會繼續支持本港學生在STEAM領域的學習。

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「國際初中科學奧林匹克」是為15歲或以下的中學生而設的科學比賽，內容高中程度的物理、化學及生物，透過筆試及科學實驗分析和解決不常見的難題。第21屆的賽事於本月2至12日在羅馬尼亞舉行，吸引來自52個國家或地區，約300名學生參與。

其中，來自皇仁書院的陳祉橋及聖保羅男女中學的田雨暘，在比賽中分別套得金牌，而保良局第一張永慶中學陳瑋榆、聖保羅男女中學陳穎恩、馬琛悅及楊春澤則分別獲得銀牌。

港隊是次出外比賽費用，由教育局全數資助，對於港隊表現卓越，教育局局長蔡若蓮讚揚學生，充分展現在STEAM的才華和努力不懈，當局會持續在中小學大力推動STEAM教育，並加強推動學校善用校本學生人才庫，發掘更多精英。

同時，教育局會繼續與香港資優教育學苑協作，為資優學生提供多元化培訓，安排學生參加本地、跨地域、全國、國際的比賽，為香港培育未來的創科人才。

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