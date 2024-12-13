結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠

▲ 連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業，黃大仙店開業8年本月底執笠。

香港餐廳結業潮不斷，日前有網民發現，連鎖越式餐廳「越一越南牛肉粉專門店」的黃大仙鳳凰邨分店外貼上告示，指將於今年12月31日正式結業。翻查Openrice資料，越一其餘分店已經結業，黃大仙店為最後一間分店，換言之越一届時將全線結業。

最新影片：

結業潮｜越一黃大仙分店本月底結業

有網民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，指「越一越南牛肉粉專門店」位於黃大仙鳳凰邨的分店貼出結業告示，指由於租約期滿，該店將於2024年12月31日正式結業，並感謝顧客8年多以來的支持，「歡迎您在剩下的時間裡來店裡共度美好時光」。

▼ 點擊圖片放大

該則帖文發佈後，引起網民留言，有人表示「做到八年已經好叻」、「都賺咗8年啦， 俾個位出嚟，等其他人賺下」。

結業潮｜越一疑全疑全線結業

越一的Facebook專頁早於2022年已暫停更新，根據2019年的貼文，越一除了黃大仙鳳凰邨分店外，還有荃灣及粉嶺分店。而餐飲平台Openrice顯示，荃灣和粉嶺分店早已結業，目前尚餘黃大仙分店營業，換言之，當該店結束營業後，越一届時將全線執笠。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多結業潮報道：

記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？ 戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！

結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間

結業潮｜MOS Burger荃新天地分店結業 3個月內連執3間網民分析執笠原因

結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業 店方發公告「江湖再見」引用星爺金句

結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港 最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】