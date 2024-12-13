  • 20°C
香港時間：20241213日 (五) 15:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業，黃大仙店開業8年本月底執笠。

香港餐廳結業潮不斷，日前有網民發現，連鎖越式餐廳「越一越南牛肉粉專門店」的黃大仙鳳凰邨分店外貼上告示，指將於今年12月31日正式結業。翻查Openrice資料，越一其餘分店已經結業，黃大仙店為最後一間分店，換言之越一届時將全線結業。

最新影片：

TOPick一分鐘
七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力

結業潮｜越一黃大仙分店本月底結業

有網民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，指「越一越南牛肉粉專門店」位於黃大仙鳳凰邨的分店貼出結業告示，指由於租約期滿，該店將於2024年12月31日正式結業，並感謝顧客8年多以來的支持，「歡迎您在剩下的時間裡來店裡共度美好時光」。

點擊圖片放大

該則帖文發佈後，引起網民留言，有人表示「做到八年已經好叻」、「都賺咗8年啦， 俾個位出嚟，等其他人賺下」。

結業潮｜越一疑全疑全線結業

越一的Facebook專頁早於2022年已暫停更新，根據2019年的貼文，越一除了黃大仙鳳凰邨分店外，還有荃灣及粉嶺分店。而餐飲平台Openrice顯示，荃灣和粉嶺分店早已結業，目前尚餘黃大仙分店營業，換言之，當該店結束營業後，越一届時將全線執笠。

點擊圖片放大
+4
+3

更多結業潮報道：

記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？　戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！

結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間

結業潮｜MOS Burger荃新天地分店結業　3個月內連執3間網民分析執笠原因

結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句

結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港　最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？　戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！
19:51 2024/12/12
記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？　戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！
結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間
10:52 2024/12/11
結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
13:59 2024/12/09
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
結業潮｜日本人氣甜品「幸福班戟」　插旗香港6年全線結業
11:10 2024/12/03
結業潮｜日本人氣甜品「幸福班戟」　插旗香港6年全線結業
結業潮｜板長壽司銅鑼灣最後分店結業　隨創辦人鄭威濤離世走入歷史
16:15 2024/12/03
結業潮｜板長壽司銅鑼灣最後分店結業　隨創辦人鄭威濤離世走入歷史
結業潮｜開業44年燉奶佬又執！天水圍店12.17結業　全盛期逾20間執剩2間
10:57 2024/12/02
結業潮｜開業44年燉奶佬又執！天水圍店12.17結業　全盛期逾20間執剩2間

你可能感興趣

記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？　戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！
19:51 2024/12/12
記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？　戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！
結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間
10:52 2024/12/11
結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
13:59 2024/12/09
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
網絡熱話 結業 餐飲 餐廳 餐廳情報

最高瀏覽

女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
急症室最長等候時間（12月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間12:05）