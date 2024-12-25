港鐵男子｜內地男子港鐵被罰$XX　疑因一個原因導致

▲ 內地男搭港鐵被罰$XX，疑因一個原因導致。

【港鐵 / 附加費】港鐵有明確規定乘車限定時間，超時將會被收取附加費！有內地男子日前於小紅書發文，指其到港乘搭港鐵時，因未留意乘車時間，在閘內逗留超2.5小時，出閘時被罰款66元，遂發帖提醒計劃旅港的遊客。

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港鐵男子｜閘內逗留逾2.5小時被罰$66

據樓主上傳的收據可見，10月19日下午4時許，樓主於港鐵青衣站出閘，因「乘車超過限定時間」被徵收66元附加費。樓主並未透露其於閘內逗留的總時長及原因。

▲ 樓主於港鐵青衣站出閘，因「乘車超過限定時間」被徵收66元附加費。（取自小紅書）

樓主又分享了關於港鐵限時乘車的規定，乘客入閘超過20分鐘但少於2.5小時，在原站出入，成人須支付10元，小童或學生須支付5元，殘障人士或長者則須支付最低額的單程車費。

而乘客於港鐵閘內逗留時長超過2.5小時，無論是原站出入或在其他站出入，乘客都須支付相當於當時最高額成人或特惠單程車費的附加費。換言之，樓主被收以66元附加為表明其在閘內逗留時間超2.5小時。

樓主又指，比起港鐵超時所徵收的66元附加費，廣州、深圳地鐵超時所收的15元人民幣（約16元港幣）「已經算客氣點了，非常人性化」。

▲ 乘客於港鐵閘內逗留時長超過2.5小時，無論是原站出入或在其他站出入，乘客都須支付相當於當時最高額成人或特惠單程車費的附加費。（資料圖片）

港鐵男子｜網民猜測：各個港鐵站打卡

此事引起熱議，有人詢問樓主為何在港鐵閘內長時間逗留，但樓主並未回覆，惟1網民猜測「各個港鐵站打卡吧」；還有網民還分享類似經歷，「我真被罰過，我從福田口岸掃碼坐東鐵線到金鐘，乘車碼出問題，最後花了105元」，而1香港網民則解釋稱「因為之前就是很多人不出閘在港鐵站內做交收，所以之後港鐵就有了這個政治出來」。

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