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名人家居｜5億駙馬黎諾懿為細仔慶生曝光複式豪宅　巨廳坐擁海景放3米高聖誕樹

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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黎諾懿一家的複式豪宅設置不少兒童玩樂設施！

【名人家居/黎諾懿/5億駙馬】44歲的黎諾懿有5億駙馬之稱，他跟富家女兼前港姐李潔瑩婚後育有兩子，近日他們為細仔慶祝3歲生日，卻意外曝光複式豪宅內貌，見到巨廳樓底超高極闊落，放置3米高聖誕機仍空間十足，而且坐擁無敵大海景，令人心曠心怡！  

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名人家居｜為細仔慶祝3歲生日意外曝光豪宅

黎諾懿與太太婚後先後誕下大仔「小春雞」黎峰睿和細仔「小冬牛」黎奕辰，日前小冬牛3歲生日，黎諾懿特意在家中為他舉辦生日會，而且請來家人一同慶祝，事後還將慶生影片分享至社交平台，留言謂：「Luca仔三歲啦！」

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名人家居｜複式豪宅以簡約型格的黑白為主調

影片中見到黎諾懿用心為小冬牛準備了一個M&M's朱古力豆砌成的「3」字蛋糕，哥哥小春雞還幫細佬的蛋糕點蠟燭，再一起吹熄，非常可愛！網民除了被兩兄弟的可愛模樣吸引外，亦被他們的複式豪宅震攝，豪宅以簡約型格的黑白為主調，客廳十分寬敞，擁有內嵌式電視設計，並放了一張大圓枱和大梳化，空間依然十足，最誇張是二樓設有兒童玩樂區，那裡活像一個小型停車場，擺放兒子多輛「戰車」。

名人家居｜巨廳坐擁無敵海景放置3米高聖誕樹

由於臨近聖誕節，他們為了應節還在巨廳放置一棵約3米高的聖誕樹，氣派十足！不過數到豪宅最吸睛的部份，莫過於是坐擁無敵大海景，走出露台再望望海景，絕對賞心悅目，而黎諾懿也在露台位置種植不少植物，閒時跟兒子一同淋花，夏天時又為兩個囝囝增設吹氣泳池，讓他們在露台玩到夠。為了讓小朋友留在家中也可以玩得開心，他們還在睡房設有波波池，睡前都可以盡情放電。

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據知黎諾懿現與家人租住的複式單位連天台，位於何文田，該屋苑同款複式單位面積由2000呎起跳，市值最少過億；身為5億駙馬的黎諾懿亦腳踏實地，近年除了演戲外，還身兼監製拍綜藝和飲食節目，又做慈善推出賀年糕點等，吸金力絕不弱。

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