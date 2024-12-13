夫妻關係｜湯洛雯晒婚禮片賀結婚1周年　馬國明分享和睦小秘訣：只要愛對方就會相互遷就

▲ 馬國明跟湯洛雯去年舉行浪漫婚禮，今日二人於社交網撰文賀結婚一周年。

【馬國明/湯洛雯】現年50歲的馬國明跟湯洛雯去年在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，今日馬氏夫婦於社交網撰文賀結婚一周年，當中「靚湯」湯洛雯上載當日的婚禮片段，而馬國明亦激罕放閃！

▲ 馬國明跟湯洛雯慶祝結婚一周年。（取自instagram）

馬國明湯洛雯｜馬明：謝謝老婆陪伴

從湯洛雯分享的婚禮剪輯片段裡，大家又可重溫馬國明抱起湯洛雯360度旋轉共舞 一幕，當中湯洛雯寫道：「一年前的今天，我們成為了家人，謝謝你讓『幸福』變得這麼具體，一周年快樂」，馬明更秒回：「幸福1周年……」

在深圳開工的馬國明於IG貼出兩張合照兼留言冧妻：「工作中渡過結婚1周年……謝謝老婆陪伴……」馬國明早前接受媒體訪問，表示老婆靚湯會到深圳慶祝，他亦已送了禮物給老婆。

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馬國明湯洛雯｜夫婦生活習慣大不同

由拍拖至結婚，馬國明跟湯洛雯相愛4年，2020年6月，馬國明被拍到於靚湯的寓所逗留，翌日各自於IG上載馬仔跟獨角獸公仔合照，大方認愛。

馬國明跟湯洛雯婚前曾同居一段短日子，二人生活習慣不太相同，馬國明愛整潔，反之靚湯較隨性，惟沒有刻意迫對方改變，這相處小秘訣維持至今。

馬國明曾於TOPick專訪說：「她從來不摺衫，交由工人姐姐代勞，我由細至大習慣自己摺衫，這方面要給予自由度，我不會要求『你做咩唔自己摺衫呀?』」

不過老婆願為他作出改變，馬明說：「我是一個很organize的人，睡房的東西要放置整齊，但她個人比較隨心，隨意擺放一處，當我說多兩遍時，她就嘗試執拾得整齊一點。」

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馬國明湯洛雯｜互相遷就 不改變另一半

馬國明認為夫妻要相處一輩子，雙方只可遷就，卻不可以容忍，馬國明舉了一例子，他說：「我好憎人在車子上吃東西，擔心弄污糟車廂，但阿湯很愛在車上吃東西，時間久了就覺得沒所謂，清潔乾淨也不是難事。」

不強迫另一半改變，是維繫夫婦關係的法則，馬國明說：

我沒有迫她改變，同樣地她也沒有，因為大家愛著大家，會願意退一步，潛意識下遷就了對方。

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