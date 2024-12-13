學校動態︱梁潔華小學百人管弦樂團匯演奪金　鼓勵學生學樂器培養耐性

▲ 梁小推行「一生一體藝」，支持學生多元發展。（作者提供）

【順德聯誼總會梁潔華小學/管弦樂團/一生一體藝】樂習樂器，不少家長視為子女報考學校的秘密武器。不過，在基層學校，很多學生還是透過學校的課外活動，才有機會接觸和學習音樂。一間設有管弦樂團的津貼小學，最近在學界音樂比賽獲得金奬，令我明白一間普通津小要做到名校的成績，不是沒有可能，但當中學生、老師和家長的付出，的確是三為一體，缺一不可。

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在平日下午，路經寶林地鐵站的將軍澳街坊，有機會聽到附近一間小學傳來管弦樂團大合奏的美妙琴音，令人覺得自己好像突然從新都城商場，走進了大會堂廣場……這其實是順德聯誼總會梁潔華小學（梁小）管弦樂團的練習時間。

這隊成立了23年的樂團，最近在康文署「2024青年音樂匯演」校際音樂比賽中，奪得弦樂團小學組金奬，與幾間在音樂領域一向表現出色的傳統名校，包括男拔萃、女拔萃、培正、聖保羅男女小學看齊，成績驕人。

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我認識這間學校多年，知道該校自創校以來一直推行「一生一體藝」，支持學生多元發展，擁有管弦樂團的津貼小學，在香港更是罕見。校長尹少琴向我介紹，與樂團合作多年的指揮何俊甡，是學界有名的指揮家，高峰時期曾帶領全港十多間學校的管弦樂團，目前減產到只為全港兩間學校擔任指揮，一間是聖保羅男女小學，另一間就是梁小。

因為認同學校的音樂發展理念，「何Sir很有心，想證明只要願意付出，普通學校都可以做到好成績。」今次梁小奪金，就是最佳證明。

學校動態︱梁小設立百人管弘樂團

津貼小學要成立管弦樂團不容易，首先需要大量精通指定樂器的樂手，在校方資助下，小一學生可以選擇學習一種樂器，現時全校初級和高級管弘樂團成員有接近一百人，佔全體學生六分之一。除了學生，還要師資配合。

尹校長表示，平日指揮何Sir不在學校，學生遇到任何音樂或樂器上的難題，都是由音樂科主任方志強解決，

方Sir為了樂團，一直不斷進修，包括修讀了指揮課程，默默付出支持樂團暢順運作。

尹校長還跟我分享了一個小秘密，就是當年為了成立樂團，從未學過音樂的她也學了兩年鋼琴，與學生一起增值成長。

學校動態︱學習樂器訓練學生專注力

在香港，學習樂器的小朋友很多，但中途放棄的也不少。尹校長表示，學習樂器可以訓練學生的專注力和耐性，對學習有正面幫助。不過，對小朋友而言，練琴是很沉悶的過程，而樂團就可以利用音樂做到群育發展，「樂團的氣氛開心很多，因為有同伴一起同行、互相支持。」獨樂樂不如眾樂樂，就是這個道理。

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