的士車cam｜政府：安裝屬業界責任無意資助　出面爭取優惠價安裝「是一件美事」

▲ 政府建議規定所有的士必須在車廂內安裝攝錄設備和相關裝置，以及須提供電子支付。

【的士 / 車Cam / 陳美寶】為了善用科技提升整體的士服務質素，政府建議規定所有的士必須在車廂內安裝攝錄設備和相關裝置，以及規定所有的士司機必須提供電子支付方式，為乘客提供更多支付車費的選項。今日（13日）立法會交通事務委員會討論相關議題。

運輸及物流局局長陳美寶表示，鄰近地區如深圳、澳門、澳洲等已規定的士車廂必須安裝攝錄機，內地及不少海外城市廣泛接受電子支付，認為本港早前的士車隊已率先引入相關措施，指現時是合適時機擴展至全港的士，以提升業界服務質素及形象。

她強調政府重視私隱保障，日後會透過政府設立的中央平台，綜合管理及加密相關影音片段，並且在跟進乘客投訴或涉嫌違法行為，獲授權人士才可擷取或查看有關片段，認為在此措施下，司機及乘客才可得到充分保障。

的士修例｜擬強制的士車廂裝Cam及電子支付 業界：逾3成已裝八達通機

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議員陳學鋒關注，開放不同機構競標管理中央平台，當局如何監管營辦商提供的服務符合要求。他認為2026年才落實太遲，當局能否提供誘因加快業界安裝的進度，舉例半年內安裝當局會提供金錢資助，現時1.8萬輛的士，每輛提供1000元資助，「都喺1,800萬姐」，加快對乘客及司機的保障。他又問到，如攝錄機故障是否代表司機不能開工。

陳美寶回應指，安裝攝錄設備及提供電子支付是車主及司機的責任，而不是政府需要負擔，「原則上、精神上比較一貫啲」，又指財政誘因不能加快推動落實，當局會藉其他措施幫助業界，減輕他們的疑慮。她指參考鄰近地區經驗，啟動車輛時會自動驅動攝錄系統開啟，當局會與專家商討議員關注的範疇。

▲ 港府指，安裝屬業界責任無意資助，出面爭取優惠價安裝「是一件美事」。（陳靜儀攝）

的士車cam｜陳美寶：額外安裝拍攝乘客容貌鏡頭將違法

議員張欣宇關注，立法後司機是否不能安裝非官方建議的攝錄機。車輛若拍到犯罪或意外經過，執法人員有沒有權查看相關影片。另外，當局會否考慮出面為業界爭取安裝費的折扣，以減輕業界成本。

陳美寶表示，擬強制司機安裝3個攝錄系統，如立法後，如司機在車廂內額外安裝的攝錄鏡頭會拍攝到市民的容貌，將會違反規定，但如只拍到車輛外的行車狀況或意外等，則有容許安裝的空間。

她指出，投訴及警方查案是允許擷取或查看片段的主要理由；又稱政府與業界及服務營辦商商討安裝費用，相信是一件美事，「大家都希望做好件事」，而市面上供應商增加，價格相當具競爭力，現時沒有訂明一體化系統因為想提高競爭。

的士記分制｜21名司機被扣分

另外，陳美寶透露，的士記分制實施後，截至11月底，共有21名司機被扣分，當中約10人被扣10分，10人被扣5分，指情況符合期望，相信安裝攝錄系統可與扣分制相輔相成。

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