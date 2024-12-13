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好人好事｜谷德昭屯門開工突肚痛男廁無開　險衝女廁絕望邊緣遇「神奇俠侶」解救

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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谷德昭近日發文分享急屎經歷，感慨在絕望邊緣遇到好人解救。

【谷德昭/肚痛/廁所/好人好事】谷德昭近日在網上分享急屎經歷，指自己前往屯門開工時突然肚痛，不料商場廁所並未開放，令他幾乎失守，所幸之後遇到「神奇俠侶」解救，為他帶路，令他感慨「呢個世界真係有好人」。

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谷德昭周四（12日）於個人Facebook專頁發文，表示自己當天一大清早需要到屯門時代廣場開工，不料途中卻突然在屯門公路開始肚痛，「忍到標汗」。他隨即以短訊詢問已在現場的工作人員廁所是否已開放，得到肯定的答案，於是下車後便根據對方的指示直奔廁所。

好人好事｜男廁未開險衝女廁

然而他去到之後發現男廁原來未開，頓感晴天霹靂，而「便便經已到門口」，當下亦唯有繼續「急急腳密密步四圍搵」。禍不單行的是，商場3樓的男廁同樣未開，甚至連殘廁也沒有開放使用，他在十萬火急之下險些衝入女廁解決， 不過就因為不夠勇氣而作罷。谷德昭之後向周圍的街坊求助，但得到的答案「一係頭擰擰，一係指樓下，一係指三樓，即係冇。」

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好人好事｜危急之際遇「神奇俠侶」解救

正當他處於絕望邊緣，在心裡默默嘆一口氣，做好準備需要出九龍換褲時，身後突然傳來「如神仙般的女聲」，問他「係咪搵廁所？」，轉身便看見一對年青男女。女孩最初同樣指引谷德昭前往商場三樓未開的男廁，但男孩隨後指出「呢個商場咁早男廁未開，要上三樓兜個圈離開呢個商場先有」，並在留意到他非常急切後果斷選擇帶路。

谷德昭憶述，當時他們上三樓兜了幾個轉，形容自己「已像搭電梯仲有一層樓就到屋企般企圖衝門」，當男孩指著前方表示「轉埋個彎就到」時甚至完全來不及道謝，便跑向目的地，終於在最後一秒趕得及在適當地方解脫。他事後表示「那剎那真的眼淚流」，並在文中向兩位好心人致謝：

謹此向今早主動施予幫助的年青男女致萬二分謝意，就差那幾秒，世界便不一樣。祝你倆好心有好報，一家安康，生活快樂。

他之後亦在文末以主題標籤（hashtag）寫下「屯門遇到神仙」、「神奇俠侶」、「呢個世界真係有好人」、「好彩呢個世界仲有好人」等字句，感慨自己危急時遇到好人好事。帖文發布後引起網民關注，紛紛回應「肚痛搵到廁所真係好感恩」、「睇到自己都一齊急」、「好似睇驚慄小說一樣，仲隱約聞到陣氣味」、「完全感受到遇到好人嘅感慨」，亦有人引用谷德昭演出的經典作品《食神》劇照作回應，直指「有畫面」。

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