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新品速遞｜韓國鍋具Neoflam　千色VIP工展會限時優惠低至半價

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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FIKA Object Comfort系列千色VIP限時優惠低至半價。（相片由Neoflam提供）

由美新（何氏）公司代理的韓國鍋具品牌Neoflam最近推出新產品——FIKA Object Comfort系列陶瓷塗層鍋具7件組，顏色為時尚的珊瑚橘，為廚房增添色彩與方便。

這套餐具既有外形又實用性高，採用最安全的全天然陶瓷塗層，獨家陶瓷塗層的效能和清潔效果佳、高溫恒熱性能好、而且不含PTFE與雙酚A，對環境及人體無害。

FIKA Object Comfort系列千色VIP限時優惠低至半價。（相片由Neoflam提供）

一套7件，包括16cm 雙耳煲連蓋、20cm雙耳淺煲連蓋、25cm 煎鍋、木質隔熱套1對、餐布2件及可拆式手柄。3個款式及尺寸設計，以將鍋具全堆疊收納起來，高效利用空間，即使收納區域不大也不用擔心。

鍋身具有絕佳導熱蓄熱能力，可以將完成的料理直接上桌不用換盤；同時它可拆式手柄的設計便於收納，也適用於外出甚至帶去露營。

由即日起至12月27 日，千色VIP限時優惠，FIKA Object Comfort廚具套裝折實價低至半價發售，原價$2,889優惠價$1,299。

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POTE系列工展會有優惠

又到一年一度的工展會，Neoflam另一全新POTE系列，將會在12月14日至2025年1月6日的第58屆香港工展會上亮相。這款備鍋具系列將在工展會攤位號碼3B53-60的Towngas攤位內展示，更低至半價發售。

POTE系列的鍋具採用高品質材料製造而成，塗層使用6層特殊專利技術「XTREMA COATING」製造而成，既耐用又高熱導性能。

Neoflam POTE樸石鑄造系列鍋具，在工展會低至半價發售。（相片由Neoflam提供）

在工展會期間，參觀者將可親自體驗POTE系列的多樣產品，包括炒鍋、平底鍋和雙耳鍋等，並有購買優惠及一系列贈品。

Neoflam網址

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