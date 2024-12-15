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新手爸媽｜石修新抱為女兒自訂N班課程　林佑蔚童年受虐曾抗拒生育：世界愈來愈複雜

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 29 分鐘前

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石修新抱林佑蔚童年過得並不快樂，如今當了媽媽，有感女兒醫治了她的傷口！

【石修新抱/陳宇琛老婆/林佑蔚/新手爸媽】前有線主播林佑蔚（Camille）於2017年與資深演員石修兒子陳宇琛結婚，2022年誕下女兒Luna，原來幸福背後，Camille有一個悲慘童年，幼年受盡身心虐待，曾一度令她抗拒生育，幸好女兒的到來醫治了她的傷口，她更為Luna修讀兒童早教課程，並用心為愛女自訂PN班課程！    

新手媽媽林佑蔚為女兒修讀兒童早教課程！（湛斯雅攝）

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

新手媽媽林佑蔚｜受原生家庭影響曾不想生BB

Camille與陳宇琛（Sam）婚後非常恩愛，跟老爺石修和奶奶關係融洽，如今幸福的畫面卻一度令她回想起不快的童年，她曾於社交平台分享自己的童年，她透露出生於令自己身心受虐的家庭，有兩位比她年長十多歲的哥哥姐姐，家庭成員有自戀和邊緣性人格障礙，令她自覺似是為了修補家庭關係而出生，她亦盡一切努力讓自己愛的人快樂，犧牲幸福、夢想和健康，甚至幫家人償還債務，並稱有些「虐待」是沒有明顯傷疤。

當重提往事，Camille只表示篇幅有點長，很難三言兩語交代清楚，稱當時的確受到傷害，但就強調並非性暴力：「我直接說不是性暴力，是肢體上和言語上，但我想……是的，小朋友年幼或者成長在那個環境，不知道那個問題其實不在自己身上，很多時候自己都會吸收了很多這些東西，所以不希望女兒經歷類似的東西。」

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新手媽媽林佑蔚｜壓力爆煲全身生瘡

她坦言有段時間在工作和家庭上都壓力爆煲：「我爆發了，全身長滿東西，整個背部出瘡，整塊臉也出了（瘡），但我是從來不長瘡的人，所以我才讀了一個營養學的學位，從頭到尾認識照顧自己的身體，懷孕的時候更需要，所以我經常說女兒醫治了我，而非施加壓力在她身上，反而令我明白要找一個平衡。」

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問到原生家庭可有影響她的婚姻和生育觀？她想一想才說：「我其實以前一直覺得沒有，因為我覺得如果因為這樣而不想結婚生小朋友，好像讓傷害我的人……讓他們勝出了。」豈料到她懷孕那段期間，她卻不知不覺間感受到那種影響力，唯有跟自己說要接受這一部份。她偶而驀然回首，自覺太早結婚了：「我未準備好生小朋友，但因為Sam年紀大少少，他求婚，我又覺得認定是他，就結婚吧。」

新手媽媽林佑蔚｜曾想過不生小孩

由於受原生家庭影響，並有感現今世界愈來愈複雜，她曾不想生兒育女，直至婚後第5年，有一天兩公婆飯後在寓所附近散步，她問Sam可否不生小朋友？Sam的答案令她知道對方其實很想要小孩，因此當下就改變了不生小孩的念頭，還跟老公計劃一兩年後再生育，豈料這一次溝通完之後，相隔一個月Camille就發現懷孕了。

新手媽媽林佑蔚｜當媽媽後母愛大爆發

Camille直言從沒想過自己這麼快便懷孕，驗孕前她因為感到身體不適，突然有強烈的預感，才決定買驗孕棒驗一驗，到驗到有孕當刻仍不敢相信，因為她計過日子，當時明明是安全期，因此兩公婆都感到難以置信。她又指自己不是天生很想做媽媽的那種人：「我並非小時候便很想有小朋友，反而做了媽媽之後，才發現原來我都很有母愛。」

Camille跟老爺奶奶相處融洽（IG圖片）

Camille當了媽媽之後，不單止母愛大爆發，沒有聘請外傭幫忙的她，凡事親力親為，主力照顧女兒的起居飲食，只是間中要勞煩老爺奶奶幫手，她說：「因為我不想增添老人家壓力，所以主力都是我們（照顧），但我就要做時間管理大師好好安排。」她指老爺奶奶雖然外表年輕，但其實年紀不輕，幸好尚算開通，因此兩代之間相處沒有問題。

新手媽媽林佑蔚｜為女兒自訂PN班課程

由於Camille是女兒的主要照顧者，兩公婆亦有自設護膚品牌，更身兼KOL一職，Camille坦言每天都過得很充實：「6點起身就預備女兒的奶，預備她的早餐，然後7點她就起身，她每天起床要跳一隻舞。然後現在又要跟她理論，因為她開始長大會說『No』，理論完一輪後，就帶她去其遊戲墊玩。」

最近Camille還在女兒的玩樂時間加插一個PN班課程，她說：「是我自創的，像PN流程，我考了一個幫0至4歲小朋友興趣班的牌照，我就用女兒做練習；去到9點半至10點，有時她會扭計，然後就到小睡時間，這個時間我就可以自己工作，或者做運動。」

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新手媽媽林佑蔚｜修讀兒童早教課程  

為了女兒，原來她修讀了Zumbini®兒童早期教育課程，這個課程使用原創音樂和運動去促進0至4歲兒童的認知、社交，精細或粗大運動技能和情緒發展，同時鞏固照顧者與寶寶關係的親密體驗，可見她真的是時間管理大師！

問到會否很緊張女兒的學業？她坦言：「你知道就算自己說不緊張，周圍的媽媽也會很熱心，她們會說：『要報考了，你考了沒有？』」不過她並未有為兩歲女兒報讀PN班，反而等她3歲直接考K1，現時就讓女兒上她的自家PN班，她想藉此觀察女兒多一點，覺得如果女兒處理到的話，也想讓她嘗試考小學名校。

化妝：Jolie@Joy Makeup
髮型：Colin@Xenter Jut
場地：花圖

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