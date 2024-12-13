日本旅遊｜直擊國泰爾雅商務艙飛東京　賞漫天金黃銀杏 夜探秋楓　

▲ 紅白的東京鐵塔與金黃的銀杏樹，構圖顏色強烈。（周美好攝）

國泰航空為旗下波音777-300ER機隊升級改造，於今年10月推出全新爾雅商務艙、新特選經濟艙及經濟艙。10月18日首航後，陸續運作香港至北京、上海及台北航班，12月展翅至東京成田。

記者今次成為座上客，適逢深秋時節，東京銀杏樹燦若雲霞，另在八芳園夜看秋楓，二樂也。

▲ 東京銀杏樹賞期約至12月中。（周美好攝）

東京鐵塔旁開滿金黃銀杏

東京正值銀杏最佳觀賞期，明治神宮外苑外長達300公尺、道路兩側種植的銀杏並木道固然是大熱地點，但也有不少人會到東京最經典的指標性觀光景點東京鐵塔取景。

▲ 芝生廣場位於芝公園高處，很多人跑步、做運動，在草坪上遊玩，也可無遮擋拍攝東京鐵塔。（周美好攝）

▲ 赤羽橋站出口的十字路口，是大熱東京鐵塔打卡位，有時人多到要排隊。（周美好攝）

▲ 芝東照宮是成人禮及結婚的拍攝地，每日6am至5pm開放。（周美好攝）

▲ 八芳園秋天都會舉行「紅花園節」。（相片來源：八芳園官網）

▲ 盆景不少是百歲之齡。（周美好攝）

▲ 池塘養有200多條巨型錦鯉。（周美好攝）

▲ 在茶屋上了一課傳統茶道，兩位老師循循善誘教導。（周美好攝）

▲ 爾雅商務艙採用絨面牆壁、以柔軟的Rohi羊毛布料、天然皮革和人造皮革的面料，飾以金色色調裝飾，舒適中見奢華。（周美好攝）

▲ 側桌小樓內有耳筒、樽裝水，打開有鏡子。（周美好攝）

▲ 輕觸熒幕控制按鈕，有多個選項，由調校座椅、燈光至請勿打擾等的圖示都有。（周美好攝）

▲ 24吋4K超高清屏幕，現場觀看大得「震撼」，睇戲夠爽！（周美好攝）

▲ 餐桌有手柄由熒幕下方拉出，雙折設計夠寬闊。（國泰航空提供）

芝公園據說是日本最早期的公園，剛在上年迎來了150周年。公園偌大廣闊，園內有廟宇（增上寺、芝東照宮）、陵墓（舊太德院宗門陵、有聖院二天門），園內遍植花卉草木，隨着四季變化景色不同，很多人愛在芝公園為東京鐵塔與花合照。

赤羽橋站近芝公園及東京鐵塔

芝公園可由多條公共交通綫路前往，若果想東京鐵塔與芝公園的銀杏樹「一網打盡」，搭乘地鐵都營大江戶綫至赤羽橋站，從赤羽橋出口走約3分鐘的公園一隅，已有一列銀杏樹在招手。銀杏樹穿上在秋天換上一身金黃，在秋風下微微飄揚，在獨特扇形葉片的銀杏樹包圍下，感覺夢幻。

▲ 紅白的東京鐵塔與金黃的銀杏樹，構圖顏色強烈。（周美好攝）

由於東京鐵塔近在咫尺，好些人把握穿上黃金衣棠的銀杏樹，與鐵塔來一張合照，甚至加上自己selfie，他們為取最佳畫面左移右動，加個靚甫士，非常投入，咔嚓一聲然後帶着滿意笑容離去。

八芳園 夜看秋楓

賞完銀杏，可到東京白金台的八芳園夜賞秋楓。這個有400 年悠久歷史的日本庭園，公園命名蘊涵「四面八方無論從哪裏看都很美」之意，庭園的確維護得極佳，處處綠意盎然，湖畔置其中，旁邊有潺潺流水，景致一流。難得庭園免入場費。

▲ 八芳園秋天都會舉行「紅花園節」。（相片來源：八芳園官網）

每到秋天，八芳園都會「染紅」，年度的「紅花園節」由11月尾至12月中舉行，以現代燈光技術把超逸的日式美學花園映照，園內約170棵楓樹被燈光染成紅色，靜謐的池塘水面倒映着如鏡面般的紅色世界。園方此舉旨意在於：觀賞美麗事物的方式從來不只有一種。停下來，深呼吸，讓你的心沉浸在所看到的景色中。

▲ 盆景不少是百歲之齡。（周美好攝）

賞夜楓前，參加了一課日本傳統茶道，八芳園的茶屋已有105年歷史，茶屋陳設質樸，可供十多人在內學習。整個過程很有儀式感，先要走出茶屋，在流水前先洗手漱口，回屋坐下後，前面擺放了一顆三盆糖和紅豆和果子，食用三盆糖時不要咬，讓其在讓其溶化。然後在茶碗內放入兩匙抹茶粉，倒入攝氏80度的熱水，用茶筅前後移動讓其發泡，最後品嘗微微苦澀的抹茶。

▲ 在茶屋上了一課傳統茶道，兩位老師循循善誘教導。（周美好攝）

八芳園

地點：東京都港區白金台1-1-1 108-8631

交通：離JR品川駅乘的士約5分鐘；另有接駁巴士，時間表可瀏覽官網

入園免費，茶道體驗每人16,500日圓 / 840港元。

充滿巧思的爾雅商務艙

爾雅商務艙設計保留了現有國泰商務艙受顧客喜愛的反魚骨式座位排列，每一排為1-2-1設計，增設趟門的廂房，猶如個人小天地，乘客想專心工作、睡覺和休憩都可各適其適。中間座位設有伸縮隔板，拉上後看不到旁邊乘客，但如果鄰座坐的是自己的親朋好友，打開隔板又可對飲聊天，好不愜意。

▲ 爾雅商務艙採用絨面牆壁、以柔軟的Rohi羊毛布料、天然皮革和人造皮革的面料，飾以金色色調裝飾，舒適中見奢華。（周美好攝）

爾雅商務艙着重細節，有不少加分位，在這個人空間能自主地操控座椅、燈光、熒光幕。扶手區旁的輕觸熒幕控制按鈕，清晰顯示服務鈴、燈光控制、座椅全平躺、休息、坐直及請勿打擾鍵。

燈光巧心思

另外，這艙在燈光上也下了不少心思，首先每個座位的邊框都照出柔和燈光，首印象已很有舒適氛圍；座椅主要照明是一盞枱燈，分成用餐、閱讀及使用控制台3種內置定向模式，翼板中也設有可調校角度的個人閱讀燈。所有燈光都集中在所坐的廂房中，減少對其他乘客影響（尤其是長途機），這考量確是窩心周到。

▲ 輕觸熒幕控制按鈕，有多個選項，由調校座椅、燈光至請勿打擾等的圖示都有。（周美好攝）

機上娛樂是國泰的強項，24吋4K超高清屏幕是國泰航空至今最寬闊的機上屏幕，用手觸控靈敏快捷，畫面清晰流暢，睇戲、睇電視、打機都稱心。側桌上的小櫃有耳筒，乘客亦可配對自攜藍牙耳機。

爾雅商務艙可免費上網，記者全程使用亦十分流暢。座椅旁有USB-A、USB-C 和電源插座，側桌的大理石紋面板上有指定位置可無綫充電，但標示略嫌不明顯，而且記得位置要「對得正」才能充電。

▲ 24吋4K超高清屏幕，現場觀看大得「震撼」，睇戲夠爽！（周美好攝）

旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.1港元

鳴謝：國泰航空