  • 20°C
香港時間：20241213日 (五) 15:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂基兒新戀情︱與爆肌男親密合照疑有第3春　樂基兒首開腔揭與男方關係

社會

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

樂基兒首開腔解釋與爆肌型男的關係。

【樂基兒 / 名模 / 靚媽】樂基兒（Gaile）在前年與商人朱智豪（Ian）離婚後一直單身，不過雖然已為一孩之子的樂基兒不愧是名模，保養得非常好，堪稱fit爆靚媽。

早前，更有名爆肌型男在社交網公開與樂基兒合照，而且她更小鳥依人般將雙手輕搭在爆肌男的肩上，並把下巴托在雙手上，甚為止親暱，惹來網民猜測是否有新戀情。

名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感

點擊圖片放大
+5
+4

樂基兒新戀情︱揭肌肉型男身份

久未香港露面的樂基兒，日前與馮允謙、雲浩影、樂基兒、陳穎欣、衛詩雅出席護膚品的聖誕活動，她表示配合愛兒假期返港渡假，與家人歡度聖誕：「仔仔嘅禮物已經準備好，因為佢有佢嘅wish list，我就最想平安、健康，呢個係最好嘅聖誕禮物。」

至於早前有報道指與肌肉型男展新戀情，她解釋稱：「佢係我經理人，因為太耐冇喺香港工作，大家唔記得我身邊同事啲樣。（想有另一半？）依家小朋友仲細個，同埋做野都好忙，焦點未到呢個階段。」 

點擊圖片放大
+13
+12

樂基兒︱歷兩段婚姻

樂基兒一提到愛兒笑得甜思思，更稱媽媽早前越洋探乖孫睇表演：「佢好耐冇嚟探我哋，所以真係好開心！（仔仔有表演天份？比佢入行？）有冇表演天份就未知，因為佢仲細個，仲未識怕醜，但入唔入行就由佢自由發揮，我只想佢做個好人就得啦。」 

現年44歲樂基兒本名黎嘉儀，為中越混血兒，生於澳門、成長於美國。在2008年與黎明在拉斯維加斯註冊結婚，可是二人在2012年離婚。

在2017年，她在美國加州與相識兩年多、從事有機食物網上生意朱智豪結婚，二人育有一子Hunter，可是他們在2022年離婚。

樂基兒復出當回模特兒，近年移居印尼峇里並當靜修導師，有時亦會飛返香港繼續模特兒工作。現時Hunter已經5歲，在印尼與媽媽一起生活。

泰國命案｜24歲香港模特兒Gwendoline曼谷被殺　疑生前曾與樂基兒屬同門

香港小姐2024丨嫩版樂基兒面試穿比堅尼晒身材　華姐亞軍人馬挑機本地薑

名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
老闆媽媽｜陳爽計劃送9歲兒子海外升學 最想仔女學好中文不怕捱苦

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感
13:58 2024/05/31
名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感
【樂基兒失婚】與第二任丈夫離婚否認涉及第三者　Gaile與前夫共同撫養囝囝
09:54 2023/09/11
【樂基兒失婚】與第二任丈夫離婚否認涉及第三者　Gaile與前夫共同撫養囝囝
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
13:15 2024/12/02
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
女神鄧麗欣｜Stephy騷合照為餅印母親慶生　單親家庭成長與母齊住獨立屋享福
00:06 2024/12/10
女神鄧麗欣｜Stephy騷合照為餅印母親慶生　單親家庭成長與母齊住獨立屋享福
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
16:42 2024/12/12
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分

你可能感興趣

名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感
13:58 2024/05/31
名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感
【樂基兒失婚】與第二任丈夫離婚否認涉及第三者　Gaile與前夫共同撫養囝囝
09:54 2023/09/11
【樂基兒失婚】與第二任丈夫離婚否認涉及第三者　Gaile與前夫共同撫養囝囝
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
13:15 2024/12/02
音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況
樂基兒 黎明 娛樂人物職業 演員 模特兒 緋聞 網絡熱話 聖誕節 家庭關係

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
急症室最長等候時間（12月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間12:05）