樂基兒新戀情︱與爆肌男親密合照疑有第3春　樂基兒首開腔揭與男方關係

▲ 樂基兒首開腔解釋與爆肌型男的關係。

【樂基兒 / 名模 / 靚媽】樂基兒（Gaile）在前年與商人朱智豪（Ian）離婚後一直單身，不過雖然已為一孩之子的樂基兒不愧是名模，保養得非常好，堪稱fit爆靚媽。

早前，更有名爆肌型男在社交網公開與樂基兒合照，而且她更小鳥依人般將雙手輕搭在爆肌男的肩上，並把下巴托在雙手上，甚為止親暱，惹來網民猜測是否有新戀情。

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樂基兒新戀情︱揭肌肉型男身份

久未香港露面的樂基兒，日前與馮允謙、雲浩影、樂基兒、陳穎欣、衛詩雅出席護膚品的聖誕活動，她表示配合愛兒假期返港渡假，與家人歡度聖誕：「仔仔嘅禮物已經準備好，因為佢有佢嘅wish list，我就最想平安、健康，呢個係最好嘅聖誕禮物。」

至於早前有報道指與肌肉型男展新戀情，她解釋稱：「佢係我經理人，因為太耐冇喺香港工作，大家唔記得我身邊同事啲樣。（想有另一半？）依家小朋友仲細個，同埋做野都好忙，焦點未到呢個階段。」

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樂基兒︱歷兩段婚姻

樂基兒一提到愛兒笑得甜思思，更稱媽媽早前越洋探乖孫睇表演：「佢好耐冇嚟探我哋，所以真係好開心！（仔仔有表演天份？比佢入行？）有冇表演天份就未知，因為佢仲細個，仲未識怕醜，但入唔入行就由佢自由發揮，我只想佢做個好人就得啦。」

現年44歲樂基兒本名黎嘉儀，為中越混血兒，生於澳門、成長於美國。在2008年與黎明在拉斯維加斯註冊結婚，可是二人在2012年離婚。

在2017年，她在美國加州與相識兩年多、從事有機食物網上生意朱智豪結婚，二人育有一子Hunter，可是他們在2022年離婚。

樂基兒復出當回模特兒，近年移居印尼峇里並當靜修導師，有時亦會飛返香港繼續模特兒工作。現時Hunter已經5歲，在印尼與媽媽一起生活。

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