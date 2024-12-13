機場快線｜港鐵機場快線4大優惠　小童限時免費搭多人同行低至63折

▲ 機場快線4大優惠，小童限時免費搭多人同行低至63折。（港鐵圖片）

聖誕及新年假期即將來臨，不少港人都有出行計劃。港鐵機場快線限時推出多項優惠，小童、成人及長者均享不同優惠折扣，小童更可免費乘搭，即睇優惠詳情。

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機場快線｜小童免費乘搭

即日起，小童只需持有效的小童八達通，即可以免費乘搭機場快線往返機場站及市區車站（香港、九龍或青衣站）

優惠日期：2024年12月13日至2025年2月9日

小童年齡：3至11歲

優惠方式：餘額為正數的小童八達通

（於優惠期內享用此免費乘車優惠之小童，均不可享免費港鐵接駁服務）

優惠詳情：免費乘搭機場快線

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機場快線｜「齊齊搭」團體票優惠高達63折

機場快線「齊齊搭」團體票優惠，不論2人、3人或4人同行，均可享車費優惠，最高更可達63折，可前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）購買單程套票。

香港 - 機場 九龍 - 機場 青衣 - 機場 2人行 $170

$85 (每位平均價) $150

$75 (每位平均價) $100

$50 (每位平均價) 3人行 $230

$76.7 (每位平均價) $210

$70 (每位平均價) $140

$46.7 (每位平均價) 4人行 $280

$70 (每位平均價) $250

$62.5 (每位平均價) $170

$42.5 (每位平均價)

優惠詳情：「齊齊搭」團體票優惠

機場快線｜長者享半價優惠

樂悠咭持有人只需於出入閘前，前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）出示有效的樂悠咭，即可領取八達通車費半價優惠，再憑咭以優惠價乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往/返機場。

優惠日期：即日起至12月15日

優惠詳情：長者享半價優惠

▲ 聖誕及新年假期即將來臨，不少港人都有出行計劃，港鐵機場快線限時推出多項優惠。（資料圖片）

機場快線｜搭的士轉乘 機場快線享半價

乘搭的士至香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快線，即可享機場快線轉乘半價優惠前往機場，乘客須於入閘前至市區各站之客務中心辦理手續。

香港站 九龍站 青衣站 八達通半價車費

成人 (12歲或以上) HK$55 HK$50 HK$32.5 八達通半價車費

小童 (3至11歲) HK$27.5 HK$25 HK$16.2

優惠日期：即日起至2025年3月31日

優惠資格：當日車資為50元以上的士收據或憑證（不接受照片、屏幕截圖或影印本）

優惠上限：1張的士收據或憑證可供最多5位乘客享此優惠

優惠詳情：搭的士轉乘 機場快線享半價

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