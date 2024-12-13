機場快線｜港鐵機場快線4大優惠 小童限時免費搭多人同行低至63折
撰文： 王月明
發布時間： 1 小時前
聖誕及新年假期即將來臨，不少港人都有出行計劃。港鐵機場快線限時推出多項優惠，小童、成人及長者均享不同優惠折扣，小童更可免費乘搭，即睇優惠詳情。
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機場快線｜小童免費乘搭
即日起，小童只需持有效的小童八達通，即可以免費乘搭機場快線往返機場站及市區車站（香港、九龍或青衣站）
優惠日期：2024年12月13日至2025年2月9日
小童年齡：3至11歲
優惠方式：餘額為正數的小童八達通
（於優惠期內享用此免費乘車優惠之小童，均不可享免費港鐵接駁服務）
優惠詳情：免費乘搭機場快線
機場快線｜「齊齊搭」團體票優惠高達63折
機場快線「齊齊搭」團體票優惠，不論2人、3人或4人同行，均可享車費優惠，最高更可達63折，可前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）購買單程套票。
|香港 - 機場
|九龍 - 機場
|青衣 - 機場
|2人行
|$170
$85 (每位平均價)
|$150
$75 (每位平均價)
|$100
$50 (每位平均價)
|3人行
|$230
$76.7 (每位平均價)
|$210
$70 (每位平均價)
|$140
$46.7 (每位平均價)
|4人行
|$280
$70 (每位平均價)
|$250
$62.5 (每位平均價)
|$170
$42.5 (每位平均價)
優惠詳情：「齊齊搭」團體票優惠
機場快線｜長者享半價優惠
樂悠咭持有人只需於出入閘前，前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）出示有效的樂悠咭，即可領取八達通車費半價優惠，再憑咭以優惠價乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往/返機場。
優惠日期：即日起至12月15日
優惠詳情：長者享半價優惠
機場快線｜搭的士轉乘 機場快線享半價
乘搭的士至香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快線，即可享機場快線轉乘半價優惠前往機場，乘客須於入閘前至市區各站之客務中心辦理手續。
|香港站
|九龍站
|青衣站
|八達通半價車費
成人 (12歲或以上)
|HK$55
|HK$50
|HK$32.5
|八達通半價車費
小童 (3至11歲)
|HK$27.5
|HK$25
|HK$16.2
優惠日期：即日起至2025年3月31日
優惠資格：當日車資為50元以上的士收據或憑證（不接受照片、屏幕截圖或影印本）
優惠上限：1張的士收據或憑證可供最多5位乘客享此優惠
優惠詳情：搭的士轉乘 機場快線享半價
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