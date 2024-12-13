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教評專欄｜蒙黃花沃小學辦家長工作坊　推動親子伴讀激發學生興趣

升學教育

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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中華基督教會蒙黃花沃紀念小學舉辦4場家長教育活動，家長十分踴躍參與。

【蒙黃花沃紀念小學/閱讀/工作坊】中華基督教會蒙黃花沃紀念小學（下稱「蒙小」）於今年10月及11月，舉辦4場家長教育活動。本校圖書館主任譚麗萍表示，隨著學習模式的改變，家長不知如何支援孩子運用「學時」，因此舉辦「電子學習及閱讀平台家長工作坊」，讓家長實際操作不同電子平台，有效為子女們提供支援。

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蒙小重視閱讀氛圍，為推廣閱讀的訊息並鼓勵親子閱讀，學校先後舉辦「親子伴讀技巧講座」和「故事爸媽培訓活動」。活動邀請了「安徒生會童話夢工場」的導師到校舉辦兩節講座，從選書原則、語言運用、肢體動作、聲線變化和創意想像等技巧都有涉獵。

同時，介紹PEER四項互動法則和對話式閱讀講解，家長學會利用故事道具將故事趣味化。講座和培訓活動為「故事爸媽」服務作鋪墊，「故事爸媽」會輪流為學生講故事外，亦透過故事錄影、戲劇和學習遊戲等多元化的形式在學校協助推廣校內的閱讀風氣，建立親子閱讀文化，讓家長和老師一起成為同學們閱讀成長中有力的支持者。

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教評專欄｜辦家長工作坊掌握伴讀技巧

為進一步通過分享和實踐更多不同的閱讀技巧和策略，激發孩子對閱讀的興趣和熱愛，幫助孩子養成良好的閱讀習慣，並建立更緊密的親子關係，蒙小與「書伴我行(香港)基金會」合作，舉辦兩場「兒童啟蒙老師家長培訓工作坊」，讓家長掌握有效的親子伴讀技巧；又培訓兩位校內老師成為認可「兒童啟蒙老師導師訓練課程」導師，以便解決家長伴讀時常遇到的實際問題。

學校希望藉此工作坊協助大家在家庭中營造一個積極、充滿樂趣和學習氛圍的閱讀環境，讓孩子在閱讀的過程中獲得知識、快樂和成長的力量。

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撰文 : 鄭家寶 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長

欄名 : 教評經脈

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