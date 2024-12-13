腎病先兆｜96%人患腎病不自知　醫揭3大早期腎病警號應求醫

【腎病／腎衰竭／中醫】腎臟又被稱為「沉默的器官」，早期腎病通常難以發現。台灣中醫師吳宏乾指出，早期患者中約有96%人無法及時覺察病情，假如出現「泡、水、高、貧、倦」症狀亦多屬後期，呼籲大眾平日出現3大症狀，便應及早求醫。

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腎病先兆｜中醫拆解5大腎病徵兆

吳醫師日前於當地健康頻道YouTube《健康云之道》分享資訊，表示有96%民眾並不知道自己患有早期腎臟病，預示大部分人大多無法察覺，而一般大眾認為，腎病會出現以下5大徵兆 「泡、水、高、貧、倦」：

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腎病5大徵兆

泡：泡泡尿

水：水腫

高：高血壓

貧：貧血

倦：倦怠

腎病症狀｜早期腎病3大症狀自測

吳醫師強調，出現上述症狀時，其實腎病可能已進入後期，因此建議應從以下較簡單的初期症狀來辨識腎病：

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1.頻尿

定義：正常排尿次數約8次，假如一個月內平均每日排尿都超過8次，則要注意腎臟濃縮機能較弱，符合尿頻的症狀。

2.多夜尿

定義：假如一個月內平均每個晚上超過2次，建議應到院進行檢查。

3.容易水腫

定義：水腫一般以腳部最為嚴重，因此可先由腳部開始關注，不少女性於工作時久坐，腳便會容易水腫，但假如並非經當需要久坐的工作人員，平日已經常走路、站立，但莫名其妙出現水腫，亦可能需要求醫

吳醫師表示，想檢視水腫情況，可以先觀察皮膚狀況，由於水腫時皮膚被水分撐開，因此皮膚看上去顯得比較光亮，其次以手指壓按小腿脛骨前緣，假如感到疼痛，皮膚無法馬上回彈便屬於水腫；此外以手指按壓顴骨位置，假如皮膚光亮、按下去無法皮膚無法回彈同樣算是水腫。

沉默器官｜醫師拆解護腎藥方

吳醫師又指出，早前曾有台灣研究指，西醫面對腎病一般需要走到洗腎，但中醫卻可逆轉病情，只要以西藥控制病情，再用中藥修復腎藥，不少病人可改善腎病問題。醫師分享以下一款藥方可有助補血護腎，一般人士或患有腎病人士皆可飲用：

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材料：山藥 10克、黨參 10克、茯苓 10克、大黃 1克、熟地 10克

煮法：材料加入2,000ml水煮沸3至5分鐘，熄火回溫後當水飲用。

資料來源：健康云之道

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