遊日注意｜北海道札幌明年4月開徵住宿稅　每晚最高收取呢個數

▲ 北海道札幌明年4月開徵住宿稅，酒店變相加價。istock

【日本北海道/親子遊/日本旅遊/遊日】日本北海道是港人旅遊滑雪勝地，本月11日，北海道札幌市議會通過住宿稅條例，預計2026年4月實施，屆時每人每晚住宿費不到5萬日圓（約港幣2,550元）需額外繳交200日圓（約港幣10元）住宿稅，高於5萬日圓的住宿稅為500日圓（約港幣25元）。

最新影片:

根據日本「共同社」報道，北海道政府也提出開徵住宿稅的條例草案，預料議會明天將會通過。目前預估北海道與札幌市將同步開徵住宿稅，假如兩項住宿稅實施，而遊客在札幌市住宿的話，將需要分別繳納札幌市與北海道兩筆住宿稅。

札幌市政府表示，據2018年度住宿客遊客估計，開徵住宿稅後，每年可增加約27.5億日圓（約港幣1.4億元）稅收，相關收入將用於發展觀光的相關政策費用。政府又指，開徵對象為在札幌市內酒店或旅館的遊客，但豁免參加遊學團的學生。

據悉，住宿稅是地方政府制訂的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前日本全境至少有12個地方政府開徵或預定開徵住宿稅。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】