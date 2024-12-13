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消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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消委會高分枕頭推薦，最平$145勝千元貴價貨。

無論對於大人還是小朋友，睡眠都是重要的一環，挑選一個軟硬適中、有足夠承托力的枕頭亦十分重要。消委會測試15款枕頭，售價由$139至$1,558，測試比拼枕頭對頭頸的承托表現、耐用程度及舒適度，有7款總評獲4星，即睇詳情！

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消委會枕頭推薦｜真人測試15款枕頭

枕頭的承托表現可分為仰卧和側卧時的承托高度（support height）和角度 （angle），消委會將樣本送往歐洲檢查，並安排與亞洲人身型相若的一男一女測試者進行承托表現測試。、

於仰卧時，用者的下巴與水平線保持平行，以維持頸椎的自然弧度，前傾角度不多於4至5度。以承托高度來看，「宜家家居」的承托高度較為合適，表示仰卧時較能保持頸椎的自然弧度。對頭部的承托角度，「宜家家居」量得的角度與水平線偏差不大，評分均有4點。

消委會測試了15款枕頭。（曾耀輝攝）

消委會枕頭推薦｜側臥測試：海馬牌、鄧祿普承托力好

側卧時，枕頭的理想承托高度，應為可將頸椎、胸椎和脊椎連成一水平線為理想。女測試者側卧時，「海馬牌」的承托高度較理想，獲5點評分。「宜家家居」、「鄧祿普」和「睡康寧」的承托高度也不俗，評分有4點半。在頸椎、胸椎和脊椎的斜度偏差面，「蓆夢思」的與理想的斜度偏差較少，表現較佳，獲5點評分。「宜家家居」及「海馬牌」的表現也不俗，獲4點半評分。

男測試者側卧時，以「鄧祿普」的承托高度理想，獲5點評分。「蓓莎」、「海馬牌」及「Cherry」的承托高度也不俗，評分有4點半。承托角度偏差方面，「蓓莎」和「鄧祿普」的承托角度理想，得到5點評分。

消委會枕頭推薦｜耐用程度

耐用程度測試以200牛頓（N）（約20公斤重量）、呈圓形的扁平物體壓在樣本上16小時，模擬樣本使用若干年後的耐用程度，檢視樣本對長期受壓的承受能力，例如是否留有明顯壓痕或損壞。

結果顯示，「蓓莎」與「宜家家居」的聚酯纖維樣本的高度變化不大，表現優秀，同獲5點評分。3款乳膠枕樣本的高度變化不大，表現良好，全得5點評分。硬度變化方面，所有測試的乳膠枕樣本均獲5點評分。

消委會枕頭推薦｜舒適度測試

一般來說，頭部接觸面積愈大，頭部壓力可較平均分布於枕頭上，感覺較舒適，評分會較高。測試顯示，「蓓莎」、「宜家家居」、「蓆夢思」和「鄧祿普」的接觸面積較大，獲5點評分。

消委會枕頭推薦｜消委會15款枕頭評分

以下為15款得4星評分的枕頭清單，點擊下圖查看詳情：

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消委會枕頭推薦｜7款總評4星枕頭推薦

以下為綜合得4星評分的枕頭清單，點擊下圖查看詳情：

類型牌子型號價錢
聚酯纖維枕蓓莎Bursa Comfort Microlux Pillow$145
宜家家居HYLLE firmer item number: 002.827.21$200
記憶棉枕蓆夢思甜夢維斯科記憶枕穩固承托$1,100
海馬牌MEM-F-100$200
乳膠枕Cherry貴族乳膠枕$399
鄧祿普舒享標準枕$700
睡康寧Tree Pillow Natural Standard / Natural Latex Pillow$499

消委會床單推薦｜9款4星或以上床單推薦

床單是最貼身的用品之一，曾有研究指出，短短7日不換床單可布滿百萬隻塵蟎。不想小朋友與塵蟎同眠，不少家長都會選擇有具有抗菌和防蟎功能的床單。消委會曾測試市面15款床單和床褥保護套，結果有9款總評獲4星或以上，其中一款售價僅59元，防蟎效能媲美千元名牌貨。點擊下圖查看名單：

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消委會行李箱推薦｜消委會4星或以上行李箱

消委會早前測試市面15款行李箱，比拼耐用和化學安全程度，當中6款獲得4星或以上總評，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，評分更勝RIMOWA，點擊下圖睇詳細名單：

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更多食品/日用品/廚具/消委會測試報道：

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