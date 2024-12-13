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香港式離婚｜被黃子華劉嘉玲演技震懾黃詠詩重寫劇本　蝦頭同劉嘉玲傾女人心事

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 11 小時前

最後更新： 2 小時前

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舞台劇神作《香港式離婚》五度重演，黃子華、劉嘉玲首度合作，58場門票全數秒殺，今日正式開始公演。與夢幻組合合作，編劇黃詠詩（阿詩）初次圍讀已聽到打冷震，演員楊淇、楊詩敏（蝦頭）更藉對戲激發的火花，演繹再昇華。

香港式離婚｜子華主動搵上門

《香港式離婚》故事由離婚事務律師行而起，法律與婚姻之間的糾纏，勾起多年夫妻、年輕律師等6個現代男女的悲歡離合。

之所以五度重演，緣於子華，因《香》是他心中3大經典本地舞台劇之一，其獨特的戲味使他着迷。故他主動致電編劇阿詩，直言：「唔做好可惜，精品應該讓更多觀眾欣賞，可唔可以俾我做？」阿詩又驚又喜，說：「這部劇好嚴肅，但又不停有笑話出現。悲劇到最盡頭仍有笑話，這件事好香港，他覺得用另一個角度看悲傷好好玩，也好有智慧。」

香港式離婚｜子華嘉玲為角色賦予新生命

劇本寫了十幾年，每次演出都會不斷調整，但今次除楊淇之外，主角皆為全新陣容。故由嘉玲與子華初次圍讀那一刻，阿詩便知道部分場次一定要大執。一方面因自己由單身變成人妻人母，價值觀已有不同，加上年代變遷，細節統統要執。

編劇黃詠詩坦言今次重演，讓她更了解《香》劇本的魅力所在。她預告子華將有突破演出：「你唔會見過呢個咁沉默又charming的黃子華。」（黃茵芸攝）

更重要的是，子華和嘉玲單單讀出對白，已盡顯震懾劇力，更為角色賦上新生命。「第一次聽我已打冷震，自己寫的台詞聽了這麼多年都是同一批演員讀，突然間轉了人，像看到第二個內心世界，他們（讀對白時）每一下都喺個心度（講）出嚟，好得人驚。」

香港式離婚｜久違10年通宵改劇本

一股衝動湧上心頭，告訴阿詩一定要改劇本，她便花幾晚通宵把部分舊劇本抽走。雖捨不得，但知道必須要做，劇情才講得通。她形容編劇像帶領團隊坐上一艘救生艇，她必須揸穩方向盤，送演員渡海登上輪船，讓他們安心演出。

這趟修改的過程絕非一人之力，演員對角色的分析與拷問，也激發阿詩反思每句對白的源由，同時梳理角色自身與他人之間的矛盾，當中子華及嘉玲亦參與甚多，不止藉對白窺探冰山一角，而是走入山洞深入了解角色。「排咁多次，無人好似今次一樣問到篤，關心為何角色會這樣。這部戲好多人講反話，他想與你親近卻攻擊你，不喜歡你但又想與你親近，有好多矛盾。」

香港式離婚｜日日跟排戲改震撼結局

不止捱通宵改劇本，阿詩更日日跟足排戲，要「浸喺件事度」與角色連結。既維持原有基調之餘，亦創作更貼近故事走向的轉折與發展。久違十數年又再為這部劇本賣命，花足兩個月才能定稿，阿詩笑稱：「唔知前世欠咗呢個作品乜嘢。」

圍讀時聽黃子華及劉嘉雲讀對白已打冷震，編劇黃詠詩當時已決定一定要改劇本。（黃茵芸攝）

但視每次重演為最後一次的她，完成後感受甚深，覺得相當圓滿。「我好開心即使五度重演，我仍可捱更抵夜（改劇本），花心機為演員量身訂做適合其發揮的部分，好享受這個過程。」除生活小節、日常對話，結局那場戲都要重寫，盼為觀眾帶來更震撼的演出。

香港式離婚｜由忠實觀眾變演員

蝦頭與阿詩識於微時，亦是《香港式離婚》的忠實粉絲，每次演出都有捧場。由觀眾變成演員，愛角色也愛劇本，今次她飾演對婚姻有種偏執的千億新抱，部分場口更要歇斯底里賣力演出。

自小父母離異，未婚沒兒女，蝦頭坦言角色與自己甚有差距，但她同樣對婚姻有自己的一套想法，加上好喜歡劇本，她會與阿詩討論劇情。「我與阿詩在演藝學院結識，看着劇本一路上的成長，這件事好美麗。」

作為《香港式離婚》的忠實觀眾，今次有份參演，蝦頭相當興奮。（黃茵芸攝）

香港式離婚｜楊淇蝦頭激發潛能再進化

蝦頭自言多演喜劇，觀眾對自己演技的能量發放或有既定印象。但今次在導演陳淑儀的建議下，她決定拋開以往拿手的「蝦頭式」演法，跳出安舒區，拋開以往的枷鎖，尋找新做法。

「做咗咁多年，點都有啲板斧。有時當你好快拿出這些板斧，反而會忽略活生生嘅嘢。起初面對新元素會覺得kick，但每一日都好期待排戲，可能會有新的發現。我都幾肯定大家未見過咁嘅蝦頭，因為我都無見過自己係咁。」

作為唯一舊班底的楊淇，三度飾演主角Emily。她指自排練後即使多累都好，每晚幾乎至凌晨3時方能入睡。排練期間不斷吸收、演出及沉澱，偶爾睡前突然有一場戲閃過，方記起對手今日的演出與自己的反應，又會再思考，腦內思緒多得像摩打般不斷運轉，但好喜歡這種感覺。

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阿詩形容楊淇好敏銳，每次排練均出盡全力感受和聆聽對手，百份百感應角色內在的悲傷。試過排完一場，她累得攤在在地上，臉青也發冷。阿詩說：「佢好得意，你俾張紙提佢，佢就會閃開。一見到觀眾，所有你給她的提示她都會做返晒出嚟。」

香港式離婚｜同子華排戲似發夢 與嘉玲傾女人心事

能與嘉玲姐及子華神合作，蝦頭形容像夢境一樣。其實從擔任《男親女愛》舞台劇的副導演，至拍攝劇集《My盛Lady》，她與子華早已合作無間，但排舞台劇則屬第一次。她預告與子華的對手親密且短暫，能如此近距離與他對戲，作為小粉絲已好開心。

嘉玲姐則是她心中地位崇高的演員，更是女性的典範，從沒想過有機會可日對夜對幾個月排舞台劇。「開頭見到佢時，已經成日捉住佢傾偈。她咁有經驗，做過咁多角色，梗係好想聽佢講！」

團隊日前齊齊為嘉玲慶祝59歲生日。（楊淇Instagram）

而除了傾戲，蝦頭亦把握機會與嘉玲姐傾女人心事：「有次飲嘢，我同佢分享我愛錫自己多咗，個人輕鬆咗，無咁想要一啲嘢。佢話，呢樣就係最重要嘅嘢。」

蝦頭把握機會向前輩取經，楊淇因專注研究角色分身乏術，只敢靜靜遠觀偶像。「我個膽得咁細，只能專心演戲！」保持偶像與粉絲的距離，嘉玲向她送一個飛吻已甜入心，楊淇更分享嘉玲會買定薯片讓大家排住戲食：「我知嘉玲姐好錫我㗎！」

化粧：Julie Hui@J Lab（楊淇及黃詠詩）
髮型：Ray Mork@AdmiX Hair Styling服裝：Berth（蝦頭）
上衣：Bonbom@Lane Crawford（楊淇）
裙：Umber postpast@Lane Crawford（黃詠詩）
場地：Studio Meta

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