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聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展　聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳

親子好去處

撰文： 吳霆俊

發布時間： 10 小時前

最後更新： 1 小時前

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【聖誕好去處2024｜】今個聖誕，民坊旗下愛定商場H.A.N.D.S及石籬商場邀請本地人氣插畫家「畫嘜」，打造以港式地道美食為主題的的藝術展覽，10個巨型打卡位任你影！

兩大商場特別設計10個主題場景，每個場景均融入「畫嘜」獨特的藝術元素，神還原港式地道美食、茶餐廳及茶樓！

聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展

愛定商場打卡位多多，包括懷舊茶餐廳、特色茶樓點心車、地道小食街、日式美食及傳統茶記。石籬商場亦不遑多讓，同樣有懷舊茶餐室、日式美食及中式點心，另外不少港人由細食到大的港式西式快餐店和街頭小食檔都有，通通神還原回憶中的模樣！

打卡過後，當然少不了玩活動！商場特別推出「集印尋味・賞味民坊」活動，顧客可免費領取特製明信片，集齊美食印章、追蹤商場社交平台即可獲贈精美禮品！

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而消費滿指定金額，更可換領「畫嘜」獨家精品，精品同樣以港式美食為主題，環保袋、File、簿都有，超可愛！而於12月14至15日，石籬商場更推出「聖誕限定人像速畫」活動，3天內於商場電子消費滿$150或以上，憑最多兩張不同商戶之機印收據，即可免費體驗人像速畫1次。

聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展

除此之外，由即日起至明年1月5日，黃大仙現崇山商場亦打造「聖誕才藝舞台」，為小小表演家開創發光發亮的夢想舞台。活動期間，商場不但變身成繽紛的藝術殿堂，更雲集連串精彩表演，讓一家大細共度難忘的節慶時光。於12月21日下午12時至4時，商場將舉行兒童音樂表演，讓小朋友發揮天賦才能。

聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展

同一時間，商場更特別安排多位專業表演者，以流動形式為顧客帶來連場精彩演出！包括小丑雜耍、聖誕魔術等等，一同到場感受聖誕氣氛吧！

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