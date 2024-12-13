賄賂勒索│廉署起訴3名工頭　涉向三跑工人索賄勒索22萬

▲ 廉政公署落案起訴機場「三跑」項目分判商3名工頭，涉嫌向7名木工索賄勒索共逾22萬元。（經濟日報圖片）

廉政公署今（13日）落案起訴香港國際機場第三跑道項目(「三跑」項目）分判商3名時任工頭，涉嫌向7名木工索賄勒索共逾22萬元。

廉署指，3名被告分別為56歲的何玉川、50歲的周貴輝及57歲的叶致富，同為德鑄工程有限公司時任木工「工頭」，分兩宗案件被落案起訴共15項罪名，即11項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；以及4項勒索罪名，違反《盜竊罪條例》第23（1）條。

案發時，德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。3名被告當時任職「工頭」，在項目工地帶領兩組木工，並有權指派工作予木工。

首案被告何玉川及周貴輝涉嫌於2020年9月至2022年1月期間，要求4名受其監督的木工，每個工作天向他們支付賄款100元至350元不等，並恫嚇他們若然不服從就會被解僱。二人其後涉嫌從該４名工人接受賄款共逾20萬元。

次案被告叶致富涉嫌於2022年2月至6月期間向3名木工收取賄款逾2萬元及6條香煙。有關木工擔心失去工作機會而不情願地答應支付賄款及提供香煙。

3名被告已獲准保釋，並將於下周二（17日）在西九龍裁判法院答辯。

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