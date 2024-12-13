搶人才｜或提供更優惠條件吸頂尖人才　孫玉菡：明年年中公布細節

▲ 勞福局局長孫玉菡。（資料圖片）

《施政報告》提出在優才計劃下設機制，主動出擊，招頂尖人才。勞福局局長孫玉菡表示，大概明年年中發布細節，強調針對人數不多，需是很頂尖的人才才主動出擊，可能提供更優惠的引才條件。

香港國際人才高峰論今日舉行，孫玉菡致辭時表示，兩年前，香港政府開始推出系列積極搶人才措施，兩年過後，不論是申請的數目、批准的數目、人才到港的數目，都是遠超當初預期。

人才加受養人 約35萬人已來港

孫透露，現時已有超過17萬的人才來到香港，「一般來說加上他們的家庭成員及配偶──通常的比例是1比1」，等於來了35萬人。

孫玉菡續指，數據顯示，香港人口在35至44歲青壯中年這段年齡群增長了兩萬多，「我們過去20年沒見過這麼大的數字，這兩萬是淨增長，而且是年輕的人才，我相信他們就是通過各類吸引人才的措施來港，我們希望可以見到更多。」

他說，希望繼續推廣的系列人才的措施，吸引更多的人才來到香港。

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