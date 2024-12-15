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財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

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陳茂波昨日到工展會現場參觀和消費。（陳茂波網誌圖片）

新一年度的《財政預算案》公眾諮詢今天正式展開，財政司司長陳茂波表示，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的環球政經局勢，以及本港經濟處於結構調整過程，須更謹慎管理好公共財政。與此同時，推動本港經濟提速發展同樣重要。強調「發展是核心，穩定至關鍵」。

來自東南亞旅客 恢復至疫前水平

陳茂波今日發表網誌，他說，隨著中央繼續堅定推出各項穩經濟、利營商的有力舉措，加上各項惠港挺港的重要措施，近月本港市場氣氛漸見好轉。十月零售總銷貨價值按月錄得回升、近月食肆收益亦大致平穩。兩周前，深圳居民一簽多行恢復並擴大，內地來港旅客數目顯著上升。上周末內地訪港旅客的人數平均超過13萬人，比上月周末平均人數超過15%，也比去年12月首個周末上升超過20%。而來自東南亞國家的旅客人數，更已恢復至接近疫情前水平。本地零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。

明年首季有更多大型國際盛事

啟德體育園預計明年三月正式啟用，首季度亦有更多的大型國際盛事和會議在港舉行，相信能進一步刺激市道，有助促進投資者在港投資興業的正面預期。

國際資產管理巨企擴大在港規模

金融業方面，陳茂波說也有新亮點。以近年發展強勁的資產和財富管理業務為例，去年淨資金流入增長約3.4倍，約3,900億元。上季，在港的持牌資產管理公司數目按年上升24%，開放式基金型公司數目亦按年急增逾132%。在正面預期帶動下，不少國際的資產管理巨企和銀行都加大其在港的人手和規模，包括租用更大的辦公空間 。

陳茂波又引述最新數據指，本港的初創企業數目再創新高，其中非本地創辦人成立的初創數目佔比，亦上升至28%。另外，母公司在境外的駐港公司總數亦創歷年新高。

他認為，由此可見，即使地緣政治壓力持續，海內外的企業仍然對香港充滿信心，選擇以香港作為在這個區域乃至環球業務的重要據點。這也反映過去一段時間，政府到海內外加緊宣傳香港優勢的工作已漸見成效。

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