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澳門直擊│摩珀斯藝味之夜星光熠熠 衛詩雅黃翠如嘗米芝蓮盛宴

休閒消費

撰文： 莫菲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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林家謙和衛詩雅

澳門新濠天地Morpheus摩珀斯前晚（12月11日）舉行 “An Artful Palate藝味之夜” 盛會，唱作歌手林家謙蒞臨獻唱，以「治癒系」歌聲為創意盛宴揭開序幕。

出爐亞太影后衛詩雅也盛裝到場，出名識飲識食的她在緊密的電影宣傳和謝票工作中忙裏偷閒，親臨品嘗知名食評家、米芝蓮星級餐廳名廚和獲獎調酒師聯乘炮製的創意美饌和雞尾酒配對饗宴。 

初孕黃翠如

出席的城中名人明星嘉賓包括：黃智雯、黃翠如、蔡潔、湛琪清、黃心美、陳俞希、周汶錡、甄濟如、馬詩慧、王麗嘉、張翡玶 、張詩賢、李思明、陳逸璇、皇家音樂學院女高音陳海兒、林心兒、鍾浠文、陳逸璇、「2020亞洲小姐香港區決賽季軍」高文君等，場面星光熠熠。

林家謙獻唱

An Artful Palate藝味之夜活動除向Zaha Hadid女爵士致敬，亦邀請了知名美食作家、食評家兼「世界50最佳餐廳」、「亞洲50最佳餐廳」港澳台地區評審主席Susan Jung出席。

聯手新濠天地星級餐廳的名廚，包括譽瓏軒（米芝蓮三星及黑珍珠三鑽）行政總廚歐陽文彥、杜卡斯餐廳（米芝蓮兩星及黑珍珠一鑽）總廚Cedric Satabin、天頤（米芝蓮推介及黑珍珠一鑽）行政總廚黃贊奇，加上客席甜品師Dafne Daniels炮製創意聯乘菜單，並由榮獲亞洲50最佳酒吧Altos Bartender's Bartender Award調酒師Beckaly Franks為每道菜式搭配創意雞尾酒，向在場逾百位名人嘉賓呈獻出建築美學與創意盛宴交織的難忘一夜。 

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餐廳情報 演員 林家謙 蔡潔 陳俞希 電影 衛詩雅 黃翠如 澳門 米芝蓮

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