聖誕節2024︱上環咖啡店推抵食聖誕大餐 稍息店主：盼港人留港消費

▲ 位於上環永樂街的日式昭和風咖啡店「稍息」近日推出聖誕套餐。(餐廳提供)

聖誕將至，係時候搵餐廳與珍視的人享用聖誕大餐，餐廳的氣氛、食物質素和性價比同樣重要。上環日式昭和風咖啡店「稍息」近日除了增添聖誕裝飾外，更推出聖誕套餐，店東希望以優惠價讓食客在聖誕期間有稍息的機會。

稍息今年推出的聖誕套餐，菜式可謂包羅萬有，而整個套餐則分為前菜、小食、主菜和甜品四個部分。三道菜套餐（$298）可選擇前菜或小食加上主菜和甜品，四道菜套餐（$328）則是前菜、小食、主菜和甜品樣樣皆有。

▲ 日式昭和風加上聖誕裝飾，倍添冬日溫暖感覺。(餐廳提供)

套餐需額外$30加配餐牌中$68以下的飲品，而3D貓貓聖誕特飲及3D聖誕老人特飲則需額外$50加配。另外套餐需兩位起享用，並需另收加一服務費。

前菜香口開胃

前菜方面，每位食客可選擇一道前菜，分別為「椒麻生牛肉他他配蓮藕片」和「海膽醬刺身魷魚配蒟蒻麵」，前者雖為生牛肉，但由於經過椒麻醃料調製，已經唔會嘗到有肉腥味，椒麻的麻刺激之餘更帶出牛肉的鮮甜，頗為特別。後者的海膽醬鮮味同樣突出，搭配的魷魚爽口且有咬口，連同蒟蒻麵一同入口，雜鮮甜、爽口和清新的口感，為迎接套餐「開胃」。

▲ 前菜「椒麻生牛肉他他配蓮藕片」以椒麻調製帶出牛肉的鮮甜。(餐廳提供)

套餐上的小食名為「小食三點」；「蘆筍芝士海苔卷」的蘆筍爽身，芝士跟海苔味道出奇地夾；「紫蘇葉蟹肉天婦羅」的紫蘇葉並未搶去蟹鮮味且炸得相當香口；「芝士年糕」一咬開，內裏的芝士即時滿溢，而且味道同樣香口且唔會膩口。「小食三點」作為前菜小食都頗帶驚喜。

▲ 套餐額外加$50即可加配聖誕限定飲品。(餐廳提供)

推肉類海鮮主菜

主菜方面，稍息在聖誕套餐中為食客提供六款主菜選擇，當中都主要以肉類和海鮮類菜式為主，分別為招牌「松葉蟹膏甲羅燒飯」、「壽喜燒牛肉京蔥忌廉蓋飯」、「串燒羊肉和風炸脆飯配煙燻紅椒汁」、「日本帶子蝦味噌燴飯」以及有另加$30的「鐵板燒三重芝士和牛漢堡飯」和另加$50的「北海道A5和牛眼扒配烤蔬菜」。

▲ 「鐵板燒三重芝士和牛漢堡飯」的三款芝士與牛肉互相配合，既香口又不膩。(餐廳提供)

記者試菜當日就食過招牌「壽喜燒牛肉京蔥忌廉蓋飯」和「鐵板燒三重芝士和牛漢堡飯」，前者的忌廉同蘭王蛋互相配合下，味道夾之餘入口亦相當順喉可口，牛肉略略燒過既香口牛味亦相當濃厚。後者採用了三款不同的芝士入饌、與漢堡排互相配合，香口而不膩且送飯一流，作為聖誕大餐的主菜分量十足。食過主菜當然要以甜品作結，餐單有「雪糕心太軟」及「稍息布丁」兩款應節甜品供食客選擇，為冬日聖誕帶來一絲甜蜜快樂。

▲ 「壽喜燒牛肉京蔥忌廉蓋飯」採用蘭王蛋，與忌廉醬汁配合下相當順喉可口。(餐廳提供)

望港人聖誕留港消費

店主阿耀形容現時經營環境困難，附近不少店舖相繼結束營業，但又有舖頭相繼開業，他認為情況反映出店舖需要反思並捉緊在區內的定位︰「稍息的經營定位多以午市為主，晚市就真係要設計較有特色的菜式來吸引不同客人，若然舖頭本身無一個記憶點或代表菜式，基本上都難以吸引客人。」

阿耀透露平時除了靠熟客的口碑外，餐廳都會定期轉新餐牌︰「如果唔轉餐牌，客人唔會有新鮮感，就唔會回頭幫襯。」

阿耀對於即將推出的聖誕套餐都抱有信心︰「價錢親民到不得了，希望聖誕期間留港消費的客人都會來試一試，坊間餐廳聖誕期間都頗為進取，普通一個排餐都收兩位$700至$800，但我們就唔想做到呢個程度，希望以親民價格向歡渡佳節的食客提供抵食又得別的食物選擇。」

▲ 聖誕套餐有「雪糕心太軟」及「稍息布丁」兩款應節甜品供食客選擇，為冬日聖誕帶來一絲甜蜜快樂。(餐廳提供)

INFO

地址︰上環永樂街77號OVEST地下1號舖

營業時間︰星期一至日12︰00 - 22︰00

電話︰61813216

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