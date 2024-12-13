創科發展│陳茂波：手術機器人領域發展空間巨大　可深化發展納米級手術機器人

▲ 陳茂波指，手術機器人領域的發展空間非常巨大。(政府新聞處圖片)

財政司司長陳茂波今日指，手術機器人領域的發展空間非常巨大，例如納米級手術機器人就是其中一個可以深化發展的方向；又透露為了推動創科生態圈更蓬勃發展，明年會率領更多商務代表團到海外訪問，開拓新市場。

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中大醫學院今日和Cornerstone簽訂合作備忘錄，建立戰略夥伴關係，陳茂波出席研討會暨簽署儀式致辭認為，有助加強科研合作和人才培訓，會讓香港以至大灣區在手術機器人領域可以提速發展，政府會繼續推動更多科研成果轉化為合作，為經濟發展增添動力。他續指，港投公司至今年已投資了超過80個項目，積極推進與硬科技、生命科技以及新能源、綠色科技有關的三個關鍵主題的直接和共同投資。

明年會率領更多商務代表團赴海外訪問 開拓新市場

陳茂波表示，為了推動創科生態圈更蓬勃發展，除了更多支持本地初創科企，加強與大灣區城市的協作，當局亦很重視與國際市場的聯繫和交流。他說，今年多次外訪時，也感受到外國投資者或企業，都對能解決實際痛點的新技術、新產品，特別感興趣，這也是引進新投資的重要部分。因此，明年他會率領更多商務代表團到海外訪問，希望促進更多合作和開拓新市場、新客戶的機會。

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