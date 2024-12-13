高先電影院｜高先電影院突傳約滿後結業　官方回應：「執笠」謠言絕不屬實

▲ 高先電影院突傳約滿後結業，官方回應指執笠謠言絕不屬實。

本港結業潮不斷，繼昨日（12日）傳出MCL荷里活戲院結業後，網上再傳出位於上環的高先電影院（Golden Scene Cinema）將於租約期滿後結束營業。結業傳聞越演越烈，高先電影院終於在Facebook作出回應，指網上「執笠」謠言絕不屬實。

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高先電影院｜突傳約滿後結業

事緣網台D100節目主持潘小文在節目中提到，「希望堅尼地城有一間（戲院）捱得過冬天，春天先執」、「我知道堅尼地城嗰間戲院完埋租約都會執，爭在執笠日子係2024定2025」。

高先電影院｜官方否認結業傳聞

高先電影院結業傳聞越演越烈，官方終於在今日（13日）下午在Facebook發佈限時動態回應，「我們暫時會繼續努力營運下去，網上『執笠』謠言絕不屬實」。

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高先電影院｜逆市投資3千萬開戲院

座落於堅尼地城吉席街2號的高先電影院在2021年2月開幕，戲院投資了3千萬元，共有4個院，共約280個座位。高先電影院股東及董事曾麗芬（Winnie Tsang）曾接受TOPick訪問，指經營戲院是她數十年來的心願，談到在港島西選址的原因，她指「這區從未有過戲院，堅尼地城有近20年也沒有戲院，這裏的原址也不是戲院的」。

▲ 高先電影院股東及董事曾麗芬（Winnie Tsang）

被問到疫市下經營會否擔心，曾麗芬當時表示「做生意早已作好準備會蝕錢，惟有寄望不要有太大失望，原本預計要待6、7年才能回本」。

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