學校動態︱明道小學化身成螢火蟲草叢　借古詩讓學生感受中華文化

▲ 明道小學教師富心思的教學設計，為學生推廣中華文化出力。（學校提供）

【西貢區/資助小學/中華文化】位於西貢區的港澳信義會明道小學重視中華文化，其中文科特色課程之一為「童享古詩樂」，早前與香港大學合作，展開一場別開生面的課堂活動。

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活動當日，明道小學將學校禮堂化身為一個漆黑的草叢，學生彷彿置身於古代的夜晚，老師誦讀虞世南的古詩《詠螢》，讓學生理解箇中的意義，他們跟著老師一邊朗讀，一邊做動作，十分投入。

其後老師又借晉朝車胤的《囊螢夜讀》故事，讓學生把手指燈放進小袋內，教導他們螢火蟲雖然發出的光微不足道，但牠們在黑暗中依然努力發光，透過老師層層遞進的提問，學生了解只有通過勤奮和堅持不懈的努力，才能在黑暗中找到屬於自己的光明，藉此培養他們勤勞及堅毅的價值觀。

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活動後有家長拍短片分享，子女在家中關掉燈，手持活動後的手指燈，模仿螢火蟲在黑暗中一閃一閃，再朗誦《詠螢》，家長對情境教學的方式，深表欣賞。同時，活動不單提高學生的環保意識，也讓他們得到深刻的價值觀啟迪。

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