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校園直擊︱初小生英語課演音樂劇　盧光輝紀念學校盼學生堅毅團結

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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盧光輝紀念學校近年將英語音樂劇，納入初小英語課程中，讓學生在舞台上一展所長，提升他們的自我形象。

【小學/英語音樂劇/運動】位於葵青區的柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校（下稱盧光輝紀念學校）重視全人教育，以培養學生正確人生觀，啟發個人潛能為宗旨，近年將英語音樂劇納入初小英語課程中，讓學生透過英語閱讀、肢體舞蹈，在舞台上一展所長，以提升他們的自我形象，建立堅毅、責任感等重要的價值觀。

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校園直擊︱校本英文課程特色：原創英語音樂劇

盧光輝紀念學校近年積極發展原創英語音樂劇，並將英語音樂劇納入小一及小二的英語課程中，學生透過英文閱讀、音樂訓練、視藝美感、肢體舞蹈，讓每一個學生都可以在舞台上一展所長，培養他們社交技能、想像力及創造力，以提升自我形象、做事增加勇氣，並建立仁愛、團結、堅毅、責任感等重要的價值觀。

學校在上月舉行「原創英語音樂劇匯演暨頒獎典禮」，讓學生展示學習成果，校方更邀請中國香港跳繩隊代表、學校花式跳繩隊教練兼校友陳漢文，及4間幼稚園學生到校擔任表演。

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校園直擊︱建立健康生活方式

為配合教育局「躍動校園活力人生」及「MVPA60」(每天累積 60 分鐘體能活動)計劃，學校發展校本跳繩課程，提升學生體適能，建立恆常運動習慣。學校亦為學生、家長和老師提供多元化的活動，包括每天做兩次由學校老師作曲、作詞及設計動作的「光輝同行」健體操，學生伴隨音樂，一邊唱歌，一邊做拉筋動作，有助鍛鍊身體的柔軟度。

而小息時，學生可以到健身室及操場進行各項體能訓練活動，包括踏單車、跳繩、仰臥起坐、打籃球、打乒乓球等，有效增強心肺功能，提升精神健康。同時，老師、家長、學生可試玩新興運動，例如健球、地壺運動等，讓各人感受運動的樂趣。

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校園直擊︱鼓勵學生堅持向夢想展翅飛翔

學校相信每位學生都是獨特，只要多給予機會、多接納、多包容，學生就能發揮出驚人的力量。作為老師，校方就是要激發學生做事的熱忱，鼓勵學生要憑着毅力與信心，堅持不放棄自己的目標和理想，勇敢面對困難，最後就能夠展翅飛翔！

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