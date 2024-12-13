日本旅遊｜大灣區航空仙台首航直擊　深入山形縣《千與千尋》雪景

▲ 山形縣其中一個冬日必到景點非銀山溫泉莫屬，曾成為日劇《阿信的故事》以及動畫《千與千尋》的名場景。(傅承嘉攝)

港人到日本旅遊，總離不開東京和大阪，大灣區航空今年積極開發德島、米子以及近日首航的仙台直航，方便旅客深度遊日。聖誕將至，坐大灣區航空直飛仙台，不妨到鄰近山形縣的藏王樹冰和銀山溫泉，感受濃厚冬日氣氛。

要感受聖誕氣氛當然要有「凍冰冰」的感覺，有「雪怪」之稱的藏王樹冰就有齊嚴寒天氣和白茫茫雪景，感受冬日聖誕氣氛就最適合不過。旅客在仙台可選擇從機場或市區出發前往藏王樹冰；機場自12月起至3月會開設一日三班的山形藏王號巴士，車程約需110分鐘，旅客就可從仙台機場直達山形藏王，但必需事先預約。

若從仙台市區出發，仙台車站東口於12月起至3月都會開設冬季限定直達巴士，但每日只有一個來回班次，車程需約85分鐘就能從仙台市區直達山形藏王，但同樣需事先預約。若然選擇自駕遊，藏王樹冰山腳亦設有停車場供自駕遊旅客泊車。

▲ 山形藏王樹冰設有滑雪道供遊客使用。(傅承嘉攝)

日本三大樹冰之一

藏王樹冰與青森八甲田山樹冰和秋山森吉山樹冰並稱為「日本三大樹冰」。當中以藏王樹冰的規模最大，橫跨山形縣及宮城縣，前者稱為「山形藏王」，後者則稱為「宮城藏王」。據稱，「山形藏王」的形態較整齊圓潤，被形容為「女人樹冰」，「宮城藏王」就因較不規則且帶粗獷而被形容為「男人樹冰」。由於「山形藏王」設有完善交通、溫泉、滑雪、夜間燈光以及纜車等配套設施，因而亦較受遊客歡迎。

必玩極凍觀景台

遊客到達藏王樹冰首先要到藏王山麓站乘搭第一程纜車往山上出發，車程中，在車廂環顧四周，除了見到大量樹冰和雪景外，車廂左方更有一條長長的滑雪道。抵達樹冰高原站後，只要走出站口即可在雪道慢步或滑雪，同時又能夠近距離欣賞樹冰並瘋狂打卡影相。

▲ 銀山溫泉街設有郵筒，方便遊客寫張明信片或聖誕卡寄予親朋好友。(傅承嘉攝)

若然認為景致未夠壯觀且未夠凍，就要再轉乘第二程纜車登上最頂端的地藏山頂站。車程中，從車窗俯瞰整座山峰的樹冰全景，大量樹冰密集聳立在山頭上的畫面令記者有感置身於電影《怪形》的詭秘氣氛當中。到達山頂後，除了欣賞樹冰和滑雪的步道外，纜車站的觀景台可謂整個藏王樹冰的「必玩」項目，觀景台本應讓旅客飽覽樹冰全貌，但或會因風雪關係令視野變得模糊，但這種狀況亦能夠衍生出另一種「玩法」。

記者身處觀景台時溫度計顯示氣溫負六度，但體感溫度應為負八度，風雪大且不斷打在面上，令人有難以呼吸的感覺，逗留在觀景台的時間應未能多於三十秒，因此旅客要在「限時」內打卡影相，過程就會相當刺激好玩！

冬季設藏王樹冰祭

藏王樹冰的形成實有賴當地的冬季氣候，結合藏王的高海拔的地理位置。由於「藏王山」同時擁有來自日本海的水汽暖流以及來自西伯利亞的西北風，在攝氏零下10至零下15度的冬季，雲層容易形成低於攝氏0度都不凝結的過冷水滴，水滴接觸樹木後會凝結並會被雪覆蓋，逐漸形成「樹冰」。

由於2月有齊低溫、水氣和風勢等優勢條件，因此這個時期的藏王樹冰多被公認為最佳觀賞期。另外，本月27日至明年二月期間，「山形藏王」會舉辦期間限定的「藏王樹冰祭」夜間點燈活動，由黃昏五點起就會為樹冰打上色彩繽紛的燈光，讓夜幕低垂的藏王樹冰變得有如雪地燈光節一樣。

▲ 旅客可從纜車觀上藏王樹冰的全貌。(傅承嘉攝)

另外又會舉辦「樹冰幻想迴廊」行程，旅客可以乘搭雪地車「夜間巡航號」近距離觀看點燈後的藏王樹冰，從另一角度欣賞冬日限定夜間樹冰，倍添聖誕夜感覺。

山形縣另一冬日必到景點相信非銀山溫泉莫屬，擁有500多年歷史的銀山溫泉位於山形縣尾花澤市的鄉間。從仙台出發到銀山溫泉，旅客要先從仙台站乘搭JR仙山線至羽前千歲站，車程約需時1小時，於羽前千歲站轉乘JR奧羽本線至大石田站，需時約40分鐘，然後再於站外車站轉乘巴士、的士或旅館接駁車即可前往銀山溫泉。

而自駕遊亦是不少旅客的選擇，但銀山溫泉於12月初開始實施交通管制，自駕遊旅客需將車輛停泊到特定停車位，並需轉乘銀山溫泉專屬接駁巴士，以免造成交通擠塞。

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千與千尋名場景

銀山溫泉兩岸近百多米的街道全是傳統溫泉旅館及當地特產小店，建築群外貌都流露著濃厚的古色古鄉的日本風情，有如穿越時空回到大正時代的日本。加上附近沒有任何高樓大廈，讓旅客暫時擺脫城市的煩囂，內心頓時亦變得淡然清閒。銀山溫泉曾經成為日劇《阿信的故事》以及動畫《千與千尋》的經典場景，多年來亦因此吸引不少旅客慕名而至。記者到訪當日正值大雪，溫泉旅館流出街道的溫泉蒸氣配合大雪雪景，倍添淡然詩意，打卡一流！

到銀山溫泉除了睇雪景、打卡影相、行特色商店外，住旅館浸溫泉都是不能錯過的體驗，但據資深導遊指出，由於銀山溫泉深受各地旅客歡迎，當地溫泉旅館的房間供應量都相對緊張，有興趣到銀山溫泉入住溫泉旅館的旅客必需提早半年甚至一年時間預約，否則未能完全體驗到「足本版」的銀山溫泉。

▲ 聖誕不妨乘坐大灣區航空開設的仙台直航，到仙台、山形等東北城市感受冬日聖誕氣氛。(傅承嘉攝)

旅遊 Info

簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境仙台只接受填寫紙本入境申請紙過關。

貨幣︰100日圓約兌5港元

機票︰大灣區航空每周逢一、二、五、六均有一班航機直飛仙台，12月單程票價由$560起（未連稅，已包7kg手提及20kg託運行李）詳情可瀏覽網址。

鳴謝︰大灣區航空

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