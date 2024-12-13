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周杰倫演唱會︱周杰倫明年6月啟德體育園開騷　門票價錢分5類本月開售【內附詳情】

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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網傳周杰倫在明年6月於啟德體育園開騷。

【啟德體育園 / 周杰倫 / 演唱會】啟德體育園將於明年首季啟用，其中啟德主場館可容納5萬人。國際殿堂級樂隊Coldplay演出後，大家都好奇究竟會是那位巨星於啟德體育園開演唱會，在今日（12月13日）揭曉，原來是近日才在台灣大巨蛋開騷的「姐卵」周杰倫

在今日，網上流傳一張於尖沙咀碼頭附近的廣告版，上面印有周杰倫將於明年在啟德體育園主場館開《嘉年華世界巡迴演唱會》的大海報，演出日期為6月27至29日共3場。

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周杰倫演唱會︱門票最貴1880元

至於票價，分別為1880元、1680元、1380元、980元、680元。流傳消息指信用卡優先訂票在12月18日開始，12月21日在Cityline公開發售。信用卡優先訂票由今年12月18日至20日開始，在12月21日公開發售。

周杰倫在去年5月曾在中環海濱舉行7場《嘉年華世界巡迴演唱會》，當時約共14萬人次入場，更吸引不少歌迷站在「核心外圍」甚至book遊艇聽歌。因此以「姐卵」的天王級叫座力，容納5萬人場館開3場，他絕對「食得起」。

周杰倫演唱會︱團隊正進行籌備工作

在今日約下午4時10分，主辦單位正式公布周杰倫在明年於周杰倫開騷。

寶輝娛樂發言人表示，是次於啟德啟德體育園舉行，舞台規格上已經與之前中環海濱不同，目前團隊正緊密進行籌備工作中，跟各部門配合設定舞台台圖，但可以肯定這麼大的室內場地，必定能讓大家於視聽上會有更新的震憾，而周董笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣的會變顏色的瑩光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。

至於點歌環環節，今次周董會不會在香港破台灣紀錄超過15首，就要看香港歌迷到時的表現了。

info

地點：啟德體育園主場館

票價： HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980/ HK$680

優先訂票場次及時間：2025年6月27日至28日（晚上7時）

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