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面膜推薦︱消委會及水中銀測試推薦30款安全無毒面膜　《LDK》推薦27款A級保濕最平$5片

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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消委會及水中銀測試推薦30款安全無毒面膜　《LDK》推薦27款A級保濕最平$5片

【面膜／保濕／成分安全／無毒／消委會】入冬天氣乾燥，使用面膜為皮膚保濕、修護時，都要留意是否成分安全！TOPick整合了消委會及生物科技檢測公司「水中銀」推薦的30款安全無毒面膜名單，供大家參考。同時亦有《LDK》推薦27款A級保濕面膜，最平只需$5/片。

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消委會+水中銀推薦30款安全面膜

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT（Methylisothiazolinone）。

MIT屬於常見的防腐劑之一，有機會引發接觸性敏感反應（Contact Allergy），自2016年起，於歐洲所有駐留類化妝品禁用。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，部分人接觸MIT後可能會引起皮膚過敏，出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮，感到灼熱或刺痛等。消委會提醒，若生產商將含MIT的產品標明免沖洗，可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。

除了MIT外，消委會還發現1款樣本含可遷移熒光物質、18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等。在其餘的樣本中，有14款屬安全之選，名單如下：

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另外，生物科技公司「水中銀」早前亦針對市面上28款保濕面膜，進行急性毒、慢性毒與成分篩查檢測。結果發現，有24款面膜屬「品質卓越」。惟部分產品現已停售，剩餘16款市面上有售的「品質卓越」面膜名單如下：

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《LDK》27款A級保濕面膜推薦

日本雜誌《LDK》在2024年上旬整理出61款保濕面膜，當中包括MEDIHEAL、RISM、KOSÉ Clear Turn、LuLuLun等人氣品牌。《LDK》比較各款產品的保濕力、成分和使用感，最終挑選出保濕力最強的款式，共有27款獲得A+或A級超高評價。名單如下：

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《LDK》指出，以上推薦產品，「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」和「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」都含有8種玻尿酸成分，有助深層滋潤肌膚，亦適合用於妝前護膚。「RISM 深層保濕面膜（紅色）」則含美白成分、抗衰老成分等，能夠為皮膚進行全方位的修護效果，且精華液非常容易被肌膚吸收，經測試發現，該款面膜只需短短5分鐘就能為皮膚進行深層保濕，且保濕效果非常持久。

另外，有護膚品專家補充指，「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」含植物萃取液，這種成分主要來自茶樹，常見於天然皮膚護理產品中，因此不具有人工成分，也不容易造成皮膚敏感。「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」含有菸鹼醯胺和6種神經醯胺，可有效為肌膚進行深層保濕，同時含有抗衰老成分「視黃醇」，為皮膚補充所需營養，解決皮膚乾燥和暗淡的問題。

性價比方面，「KOSÉ Clear Turn 痘痘粗糙肌膚護理面膜」1包7片裝，只售399日圓（約21港元），換算每片約5元，獲得最高性價比的評價。

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