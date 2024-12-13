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BB性別派對｜已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情　揭娛圈藝人最愛7大party玩法

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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已婚同事搞BB性別派對周圍派帖攞人情惹來熱議！盤點娛圈藝人最愛7大BB性別派對玩法。

【新手爸媽/BB性別揭曉派對/Gender reveal party】近年香港流行「性別揭曉派對」（Gender reveal party），舉辦派對本身並沒有問題，但如果在這樣場合中要求同事「小小心意」，便可能會引起不滿。

近年香港流行「性別揭曉派對」（Gender reveal party）。（iStock圖片）

BB性別派對｜攞人情新招式

近日有OL於「奴工處」Threads投稿，稱有位已婚男同事又派帖，指會在派對上向賓客宣布老婆肚裏嬰兒性別。其後有同事忍唔住問：「下? 你又結？你老婆唔係陀緊BB咩？」儘管大家的反應略顯冷淡，但男同事仍然強調：「唔係呀，講實好啲，要預你位㗎！到時你哋小小心意就得！」這讓樓主不禁想這樣的派對是否真的需要大家的「小小心意」？

公佈仔定女都可以搶人一筆，食相有啲肉酸…

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BB性別派對｜主動索取禮金令人反感

本來這是喜慶事，但是該名男同事卻向受邀者主動索要禮金令人反感，在場的另一位同事直言不諱：「你公布仔定女都搞到咁大龍鳳，仲要人俾人情，咁新奇嘅…btw，嗰日唔得閒，唔使預我！無論仔定女都好，恭喜晒！」這一番話讓氣氛變得更加尷尬，男同事隨即表示：「咁開心事嚟呀嗎！大家唔得閒，無所謂呀！但多謝你哋！」

樓主亦補充︰「其實近年好興公佈BB性別嘅party，雖然唔係好明用意，因為爸爸媽媽自己一定會知個小朋友性別，仲要現場扮驚喜，明白係開心事……但變埋商機，真係有啲over」。

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BB性別派對｜網民爆笑︰領養寵物可以搞party估貓定狗？

網民認為舉辦嬰兒性別揭曉派對本身並無不可，但要求同事提供心意則顯得過分。一位網民表示：「我覺得依個性別party無問題，但講出聲要小小心意就真係咩料啊。」另一位網友則調侃道，若這樣都能攞人情，以後是否可以因為其他原因舉辦派對來收錢？

帖文引起網民熱議，不少網民都認為舉辦嬰兒性別揭曉派對並非問題，但要求同事提供心意則顯得過分，點擊圖片即睇網民意見：

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BB性別派對｜什麼是性別揭曉派對？什麼時候舉行？

最早源自於美國，近年來在日本、台灣和香港都流行Gender reveal party「性別揭曉派對」，產檢時請醫生保密寶寶的性別，選定一個日期邀請親朋好友舉行派對，一起揭曉寶寶的性別。揭曉性別的方式並沒有固定，所以準爸媽可以隨自己喜歡的方式準備。

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BB性別派對｜娛圈藝人最愛7大玩法

懷孕對於很多媽媽來說是很煎熬的考驗，如果能在孕期間增添有趣、歡樂的活動，對於媽媽心情上的調適、緩解是很有幫助。大家不妨可以參考國外流行的「性別揭曉派對」玩法，邀請親朋好友舉辦一場派對，一起感受迎接新生命的喜悅。不需太過花巧，即睇7大玩法︰

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