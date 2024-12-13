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酒店房租稅│部分網上旅遊平台拒代收酒店稅　崔定邦促政府訂具體指引

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 56 分鐘前

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旅遊促進會總幹事崔定邦表示，酒店房租稅徵收混亂，促政府暫緩徵稅。 （陳靜儀攝）

立會早前通過將在下月起恢復徵收3%酒店房租稅，惟個別網上旅遊平台拒絕為酒店代收稅項。有業界擔心此舉會引起混亂，影響旅客體驗，促政府訂出具體指引或押後實施有關政策。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，現時大多數自由行旅客都透過網上平台預訂酒店，並由平台代收房租等費用。但有兩三間大型網上旅遊平台表示，拒絕為酒店代收房租稅。若旅客在酒店辦理入住登記時，才由酒店收取有關稅項，擔心將會出現爭拗，旅客或會疑惑「點解我要收錢，隔離客人唔使收？」

他直指，旅遊業逐漸復甦，但酒店經營利潤微薄，若部分網上旅遊平台幫忙代收費用，但將其房租稅款項額外向酒店徵收服務費，恐增酒店虧損。他促請港府協助與網上平台商討，並制訂具體收稅安排。而在細節釐清前，促請政府應延遲實施酒店房租稅政策。

指港府應促台統一做法代收稅

崔定邦又提到，最近與政府當局開會商討，對方指會去信網上平台，希望他們代收費用。不過，他認為局方應多行一步推動，呼籲網上平台幫忙代收費用，甚至約見平台代表，希望透過統一的做法，助酒店減輕工作量。

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