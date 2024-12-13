維特健靈丨創辦人陳曦齡博士榮獲安永企業家獎　表彰醫療健康行業卓越成就

▲ 陳曦齡博士表示，將會繼續帶領維特健靈推出優質產品，打造成為全球第一的健康產品品牌。

【維特健靈/安永企業家獎/醫療健康】「安永企業家獎2024」於昨日(12日)在廣州舉行頒獎典禮，維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士榮獲「安永企業家獎2024」生命科學與醫療健康行業獎，以表彰其在引領企業發展及產業創新的卓越成就。

本屆「安永企業家獎2024」評選以「提質增效 向新而行」為主題，發掘和表彰以科技創新為引擎，推動產業轉型升級，謀求可持續發展，在新質生產力征程上奮楫篤行的企業家典範。陳曦齡博士與九位來自中國內地和中國香港/澳門的商界翹楚從眾多卓越企業家中脫穎而出。

陳曦齡博士表示：「能夠獲得這項享譽盛名的獎項對我而言是極大的鼓舞，這不僅是對我個人的認可，亦是對維特健靈全體同仁努力的肯定。我認為企業家精神是在營運企業的同時，亦對社會作出正面貢獻，為世界帶來更好的轉變。展望未來，我將會繼續帶領維特健靈推出優質產品，打造成為全球第一的健康產品品牌，希望每個人都能夠『健康·喜悅·美麗·120歲』，把健康掌握在手中。」

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陳曦齡博士是極少有數擁有中西醫資格的企業家，她在1993年創辦維特健靈，把其從香港一間本地公司發展成為跨國企業。時至今日，維特健靈在全球擁有逾1,000名員工，3間GMP認證藥廠，逾10個海外辦事處，產品超過250種。

「安永企業家獎」作為享譽全球的商業評選，已在全球79個國家和地區舉辦，秉持全球統一評選標準，從企業家精神、增長、目標及影響四個維度進行綜合評估。今年獲獎企業家來自醫療健康、生物科技、人工智能、精密製造、新能源以及現代服務等重要領域。

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