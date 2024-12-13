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周杰倫落實啟德體育園演唱會　明年6月舉行最貴$1,880

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最後更新： 32 分鐘前

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亞洲天王周杰倫剛於台北攻破大巨蛋創下歷史，馬上宣佈明年6月攻香港啟德！2025年6月於啟德體育園連開三場，令香港歌迷都欣喜若狂。

剛剛完成連續4天在台北大巨蛋舉行《嘉年華演唱會》的周杰倫，4天精彩演出，令世界各地未能撲到票到現場的歌迷非常羨慕，2025年6月會來到香港，今次首攻香港最大最靚最新場地：啟德啟德體育園！12月18日開始匯豐信用卡獨家優先訂票。

主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次於啟德啟德體育園舉行，舞台規格上已經與之前中環海濱不同，目前團隊正緊密進行籌備工作中，跟各部門配合設定舞台台圖，但可以肯定這麼大的室內場地，必定能讓大家於視聽上會有更新的震憾，而周董笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣的會變顏色的瑩光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。至於點歌環環節，今次周董會不會在香港破台灣紀錄，超過15首，就要看香港歌迷到時的表現了。

優先訂票場次及時間：2025年6月27日至28日（晚上7時）

地點：啟德體育園主場館

票價： HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980/ HK$680

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