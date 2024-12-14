飲食攻略｜選擇早餐需謹慎　中醫推介8種必吃食物助養身抗發炎

▲ 有中醫師推薦8種抗發炎的早餐食物，每個禮拜吃2次以上便能養身抗老。

【早餐/抗老/抗發炎/抗氧化】早餐是一天中最重要的一餐，因此選擇對的早餐食物對健康非常重要。有中醫師就推薦8種可逆轉慢性發炎的早餐食物，除了能預防口臭、便秘等問題外，每個禮拜吃2次以上便能抗老抗發炎。

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台灣由中醫師轉型為Youtuber的「七七老大」日前在頻道上載影片，表示長期食用不健康的食物當早餐，有可能會導致身體慢性發炎，出現口臭、便秘、腸道敏感及三高等問題，分分鐘「吃比不吃還慘」。

抗炎早餐｜8種早餐必吃食物

那麼早餐到底應該吃甚麼？他就推介以下8種食物，只需要每個禮拜吃2次以上便有效抗老養身及抗發炎。

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1. 莓果類

不論是士多啤梨、藍莓抑或蔓越莓皆可，含有豐富維他命C、維他命E及花青素，在抗氧化及抗發炎方面都是食物界的翹楚。女生私處常發炎的話可以多吃蔓越果，男士吃亦能保養前列腺。早上只需要吃一小碗莓果類，便能補充一日所需纖維的三分之一；而除了直接吃之外，也可以混入乳酪、打成果汁，或加到無糖豆漿和低脂牛奶中飲用。

2. 番薯

「七七老大」指出，番薯屬於好澱粉，其膳食纖維量是白飯的10倍，且含有豐富的維他命ABC、胡蘿蔔素、膽鹼和鎂等多種營養，有效抗發炎、排毒及減肥。此外，進食番薯時最重要的是要連皮吃，因為大部分營養其實都在番薯皮裡面。

3. 乳酪

乳酪當中含有益生菌及乳酸菌，能夠維持腸道健康，每天只要進食200克便能大幅降低過敏和敏感，亦可以降低19種發炎指數。在乳酪的種類方面，建議盡量選擇選無糖、原味的乳酪，又或是希臘乳酪，平日也可以混入奇亞籽或蛋白粉等一同進食。

4. 奇亞籽

奇亞籽含有Omega-3，有助改善發炎、降膽固醇，以及降低罹患心血管病的風險；此外，它亦含有豐富的膳食纖維及鈣質，還有水溶性及非水溶性的纖維，能在減緩血糖上升的同時幫助腸道排毒、清宿便。奇亞籽熱量較低且飽足感高，只需加進牛奶或泡水直接吃便可。

5. 肉類

如果早餐想吃肉，建議可選擇「好蛋白質」，例如三文魚、鯖魚、秋刀魚及雞胸肉等，能有效新陳代謝、改善心血管疾病，同時亦有補腦的效果。

6. 西蘭花

西蘭花含有蘿蔔硫素、維他命A和C，有抗發炎及抗癌的作用，特別適合經常感冒、膝蓋不適或關節發炎的人士。值得留意的是，烹調時太高溫會令西蘭花的營養流失，而時間長了水溶性營養也會流走，因此最佳煮食方法為用橄欖油簡單清炒。

7. 雞蛋

雞蛋含有豐富的蛋白質、脂肪酸和維他命D，有助提升免疫力對抗發炎。「七七老大」特別提到，不少人認為蛋黃的膽固醇和油脂含量較高，因此把蛋黃挑走；但有研究就指出，一般人一天吃2個蛋黃是沒問題的，並強調蛋的營養都在蛋黃裡，呼籲市民不要單吃蛋白，浪費了寶貴的營養。

8. 燕麥

燕麥含有豐富Beta-葡聚醣，有助於消炎、抗老及抗癌，平日可以加牛奶、豆漿或乳酪吃。而在挑選相關產品時，應留意燕麥顆粒越粗越好，例如原粒碾壓的雜糧類，因為這樣才能保存最多的Beta-葡聚醣，其纖維素含量也會比較高。最重要的是千萬不要挑選加糖的燕麥，不然會「越吃越毒」。

抗炎早餐｜3種健康早餐飲品

除了食物之外，不少人吃早餐時亦會搭配飲品，「七七老大」就推薦以下3種較為健康的選擇。

1. 無糖豆漿

豆漿含有大豆異黃酮、維他命E及麥安酸，能有效抗發炎，特別適合呼吸道及支氣管發炎、經常咳嗽的人士。與此同時，豆漿亦有效預防慢性肝炎及脂肪肝的作用。

2. 現打果汁

香蕉牛奶、蘋果牛奶或苺果牛奶都是不錯的選擇，在好喝的同時含有維他命C、維他命E及膳食纖維，能增加飽足感、淨化身體。

3. 咖啡

咖啡有抗發炎及消炎的作用，即使加入牛奶變成牛奶咖啡（latte）也同樣有效。「七七老大」引述研究，指出咖啡的綠原酸和牛奶的胺基酸混合後，能提高免疫細胞抗發炎的能力至高達2倍以上。不過由於能提高代謝的綠原酸並不耐熱，因此挑選咖啡豆時，建議選擇淺度烘焙效果較佳。

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同場加映｜5大抗發炎食物清單

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 綠葉蔬菜：富含多種抗氧化物質，如維他命C、E和膳食纖維。像是菠菜、羽衣甘藍等都是很好的選擇。 植物多酚：可清除自由基、調節發炎細胞活性來降低氧化壓力和發炎反應。可攝入莓果、柑橘類水果、洋蔥、咖啡、茶。 豆類：富含益生元，提供營養給腸道中的益生菌。例如紅豆、黑豆、黃豆。 Omega-3不飽和脂肪酸：與Omega-6脂肪酸相互競爭，降低其帶來的促發炎效果、維持脂肪酸的比例。食物來源包含核桃、魚油、深海魚類。 香料：包含薑黃、生薑、辣椒等，所含生物活性化合物，能降低促發炎因子分泌、減少發炎反應、降低慢性病風險。

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