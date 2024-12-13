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公院事故｜ 盧寵茂：明白屯院41周女嬰家屬感受　盼專業分析非用輿論媒體審判 　

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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(資料圖片)

公立醫院今年接連發生多宗醫療事故，醫衞局早前要求醫管局展開系統性檢討，並提交31項建議措施及行動計劃的方向，醫管局將在醫管局大會下成立管治及架構改革委員會。實政園桌立法會議員田北辰問及設立委員會的時間表。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫療服務追求不斷改進，「不是劃一個點去到個到就停了」，委員會的改進是持續進行。除了是於宏觀角度，個別醫院的評審亦是需要進行，包括早前於東區醫院通過的國家醫院評審。

他未有說明改革委員會的落實時間，不過強調改革非蜻蜓點水，「我們以後都會持續檢討。」

強調發言人向家人解釋要非常小心

一名準父親周二（10日）在網上發文指控屯門醫院疑涉醫療事故，他稱其妻子入院待產期間，醫護人員未有持續監測胎兒心跳，最終女兒胎死腹中，妻子亦要接受緊急剖腹產，情況一度危殆。院方稱非涉及醫療事故，但感到悲痛。

立法會議員林素蔚問及發言人公眾公布的技巧，盧寵茂指明白事件很慘，發言人向家人解釋需要非常小心，「佢地都係好傷心、好敏感，用詞要非常清楚、要體諒。」他表示，事故發生不是很久，醫管局一定可以檢討、並向家人解釋。

我地唔希望有情況發生，下下就先用媒體審判，我地希望用專業的方法，如果有任何不滿意，可以絕對利用第三方專家作分析。醫患關係需共同建立，不是單方面用輿論判斷，希望香港醫療專業保持好高的水準。

醫管局行政總裁高拔陞則表示，初步了解過事件認為照顧合適，但理解臨床同事有疑問，未確定病因的個案需要進行化驗，希望過程有更好的溝通，再次提到大部分同事的培訓是醫術上，接納委員會建議溝通有改善空間。

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田北辰 醫務衞生局 盧寵茂 公立醫院 醫療事故

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